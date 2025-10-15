США готовы "принудить" Россию к миру, если та не прекратит войну в Украине, — Хегсет

Вашингтон пригрозил Москве "жестким ответом" в случае дальнейшего продолжения войны против Украины. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы заставить Россию ощутить последствия своей агрессии, если Кремль не предпримет шагов к прекращению боевых действий.

Как сообщает Sky News, об этом Хегсет заявил во время заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе, где собрались министры обороны стран НАТО. После выступления премьера Нидерландов Марка Рютте американский министр обратил внимание на то, что сейчас европейские лидеры посылают Москве четкий и недвусмысленный сигнал: настал момент остановить войну. Он подчеркнул, что если Россия не продемонстрирует готовности к миру, Запад будет действовать решительно.

"Если эта война не будет остановлена, если не будет определен путь к миру в ближайшей перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут необходимые шаги, чтобы положить конец агрессии и навязать России ответственность за ее продолжение", — заявил министр обороны США.

Хегсет подчеркнул, что США не намерены наблюдать в стороне и готовы использовать все необходимые инструменты для того, чтобы принудить агрессора к ответственности. По его словам, Вашингтон совместно с европейскими партнерами разрабатывает шаги, которые позволят усилить давление на Кремль и продемонстрировать, что продолжение войны будет иметь высокую цену.

Кроме этого, чиновник отметил, что Соединенные Штаты способны действовать так, как не может ни одна другая страна, и готовы взять на себя ведущую роль в обеспечении мира в Украине. При этом он подчеркнул, что главным залогом сдерживания российской агрессии остаются два фактора — боеспособное НАТО, возглавляемое европейскими государствами, и сильная украинская армия, способная самостоятельно защищать свою территорию.

Также Хегсет вспомнил, что сейчас европейские лидеры согласовали создание многонационального оперативного штаба в рамках так называемой "Коалиции желающих". Эта структура, по его словам, станет основой для потенциальной миротворческой миссии в случае достижения договоренностей о прекращении войны. Он назвал это важным шагом, который демонстрирует единство Запада перед лицом российской агрессии.

Министр добавил, что США придерживаются принципа "мира через силу". По его убеждению, только демонстрация решимости и военной способности может заставить Москву отказаться от агрессивных действий. Он призвал партнеров продолжать поддержку Украины как в военной, так и в финансовой плоскости, ведь именно это, по его словам, может ускорить путь к миру.

Отдельно Хегсет отметил роль президента Дональда Трампа в урегулировании международных конфликтов. Он напомнил, что американский лидер уже продемонстрировал способность достигать соглашений даже в самых сложных ситуациях — в частности, на Ближнем Востоке. Министр подчеркнул, что хотя война в Украине началась не при каденции Трампа, именно при его руководстве она имеет шанс завершиться.

В конце своего выступления Хегсет заявил, что нынешний момент является решающим для установления справедливого мира. По его словам, международное сообщество должно воспользоваться случаем, чтобы положить конец войне в Украине и обеспечить стабильность в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что его администрация сможет добиться урегулирования войны в Украине, так же как достигли соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Также Фокус писал, что Пентагон уже разработал планы продажи или передачи ракет "Томагавк" Украине и готов привести его в действие, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ