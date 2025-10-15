Пентагон уже разработал план передачи ракет "Томагавк" Украине: нужен только приказ Трампа, — NYT

По информации американских журналистов, Пентагон разработал планы продажи или передачи ракет "Томагавк" Украине и готов привести его в действие, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ. Однако проблемы могут возникнуть из-за отсутствия необходимых пусковых установок.

Related video

О том, что угрозы Трампа передать ракеты "Томагавк" Украине является признаком его разочарования президентом РФ Владимиром Путиным, пишет The New York Times. По словам журналистов, Министерство обороны США подготовило план поставки или продажи этих боеприпасов Киеву, однако Украина не имеет необходимых морских или наземных пусковых установок.

В издании отметили, что для запуска ракет Tomahawk Силам обороны Украины понадобятся американские пусковые установки Typhon, однако их передача приблизит США к прямой конфронтации с РФ. При этом неизвестно, сколько "Томагавков" может отправить Вашингтон и насколько безопасно их сможет хранить Киев.

Опасения относительно эскалации войны усиливаются реакцией Кремля на потенциальные поставки Украине ракет Tomahawk, в частности представитель Путина Дмитрий Песков говорил, что эти боеприпасы могут быть в ядерном исполнении.

Журналисты отметили, что "Томагавки" имеют дальность полета более 1 600 км и могут поражать цели на расстоянии в пять раз большем, чем ракетные системы, переданные Украине в 2023 году администрацией предыдущего президента США Джо Байдена.

Научный сотрудник Совета по международным отношениям по вопросам Европы Лиана Фикс отметила, что воплощение плана продажи Украине ракет Tomahawk "зависит от того, сможет ли Путин договориться об этом с Трампом, и удастся ли ему сказать Дональду Трампу: "Вы не можете этого сделать, потому что это приведет к ядерной войне".

В то же время, по ее словам, сейчас продолжается скоординированная кампания давления со стороны европейских лидеров на США по усилению поддержки Украины.

"То, что мы сейчас видим, — это своего рода скоординированная кампания, которую особенно продвигают европейцы, а также украинцы, чтобы сигнализировать Москве, что она не на стороне победителей, и что поддержка Украины и давление со стороны США все еще существуют", — сказала эксперт.

Ракеты "Томагавк" для Украины: что известно

Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что может отправить Украине ракеты "Томагавк", если российско-украинская война "не будет урегулирована".

В тот же день американская компания Oshkosh Defense представила наземную установку X-MAV, пригодную для запуска "Томагавков".

Журналисты Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы аналитического центра Center for New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон 14 октября писали, что США могут предоставить лишь от 20 до 50 ракет "Томагавк" Украине из-за ограниченных запасов.

Трамп 14 октября подтвердил, что обсудит с Зеленским оружие для Украины во время встречи 17 октября, в том числе ракеты "Томагавк", которых, по его словам, у США "есть много".