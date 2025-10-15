Пентагон уже розробив план передачі ракет "Томагавк" Україні: потрібен лише наказ Трампа, — NYT

За інформацією американських журналістів, Пентагон розробив плани продажу чи передачі ракет "Томагавк" Україні та готовий привести його в дію, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ. Однак проблеми можуть виникнути через відсутність необхідних пускових установок.

Про те, що погрози Трампа передати ракети "Томагавк" Україні є ознакою його розчарування президентом РФ Володимиром Путіним, пише The New York Times. За словами журналістів, Міністерство оборони США підготувало план постачання чи продажу цих боєприпасів Києву, проте Україна не має необхідних морських чи наземних пускових установок.

У виданні зазначили, що для запуску ракет Tomahawk Силам оборони України знадобляться американські пускові установки Typhon, однак їх передача наблизить США до прямої конфронтації з РФ. При цьому невідомо, скільки "Томагавків" може відправити Вашингтон і наскільки безпечно їх зможе зберігати Київ.

Побоювання щодо ескалації війни підсилюються реакцією Кремля на потенційне постачання Україні ракет Tomahawk, зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков говорив, що ці боєприпаси можуть бути в ядерному виконанні.

Журналісти зауважили, що "Томагавки" мають дальність польоту понад 1 600 км і можуть уражати цілі на відстані вп'ятеро більшій, ніж ракетні системи, передані Україні у 2023 році адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена.

Наукова співробітниця Ради з міжнародних відносин з питань Європи Ліана Фікс зазначила, що втілення плану продажу Україні ракет Tomahawk "залежить від того, чи зможе Путін домовитися щодо цього з Трампом, і чи вдасться йому сказати Дональду Трампу: "Ви не можете цього зробити, бо це призведе до ядерної війни".

Водночас, за її словами, наразі триває скоординована кампанія тиску з боку європейських лідерів на США щодо посилення підтримки України.

"Те, що ми зараз бачимо, — це свого роду скоординована кампанія, яку особливо просувають європейці, а також українці, щоб сигналізувати Москві, що вона не на боці переможців, і що підтримка України та тиск з боку США все ще існують", — сказала експертка.

Ракети "Томагавк" для України: що відомо

Президент США Дональд Трамп 13 жовтня заявив, що може відправити Україні ракети "Томагавк", якщо російсько-українська війна "не буде врегульована".

Того ж дня американська компанія Oshkosh Defense представила наземну установку X-MAV, придатну для запуску "Томагавків".

Журналісти Financial Times із посиланням на директора оборонної програми аналітичного центру Center for New American Security (CNAS) Стейсі Петтіджон 14 жовтня писали, що США можуть надати лише від 20 до 50 ракет "Томагавк" Україні через обмежені запаси.

Трамп 14 жовтня підтвердив, що обговорить з Зеленським зброю для України під час зустрічі 17 жовтня, зокрема й ракети "Томагавк", яких, за його словами, США "мають багато".