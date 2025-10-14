"У нас багато "Томагавків": Трамп підтвердив, що обговорить з Зеленським зброю для України (відео)

Президент США Дональд Трамп очікує, що під час зустрічі з ним 17 жовтня президент України Володимир Зеленський порушить питання постачання ракет Tomahawk. При цьому американський лідер відзначив здатність України протистояти Росії протягом уже чотирьох років.

Свої очікування від зустрічі з Зеленським Трамп озвучив 14 жовтня під час двостороннього обіду з президентом Аргентинської Республіки Хав'єром Мілеєм. Президент США розповів, що Зеленський має приїхати до нього 17 жовтня, і вони говоритимуть про постачання Україні "Томагавків".

"Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю. Він хотів би мати "Томагавки. У нас багато "Томагавків". Чи потрібні "Томагавки" Аргентині?", — сказав американський лідер, жартома звернувшись до Мілея.

При цьому Трамп заявив, що у нього були "дуже хороші стосунки" з президентом РФ, і він розчарований діями Володимира Путіна.

"Я не знаю, чому він продовжує цю війну. Вона стала для нього катастрофічною. Він уже майже чотири роки веде війну, яку мав виграти за тиждень. Тепер ось-ось почнеться четвертий рік", — сказав президент США.

Він додав, що Росія втратила у війні 1,5 млн солдатів. Трамп згадав про довгі черги на російських АЗС і зазначив, що економіка РФ невдовзі може зазнати краху.

"Хто б міг подумати, що Україна здатна протистояти Росії чотири роки?" — запитав американський президент.

Нагадаємо, 13 жовтня видання Axios з посиланням на власні джерела писало, що Трамп з Зеленським у п'ятницю обговорюватимуть постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та інші питання, які "неможливо обговорити телефоном".

8 жовтня Зеленський розповів про зустріч з Трампом і зазначив, що не почув від нього "ні" на питання щодо постачання ракет Tomahawk.