"Неможливо обговорити телефоном": ЗМІ дізнались, про що говоритимуть Трамп з Зеленським у п'ятницю

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться цієї п'ятниці, 17 жовтня, у Білому домі, лідери обох держав обговорюватимуть питання, які неможливо обговорювати телефоном.

Серед іншого президенти спілкуватимуться про передачу Україні ракет Tomahawk, пише Axios з посиланням на власні джерела.

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які б кардинально змінювали ситуацію", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що ракети великої дальності дадуть змогу Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини Росії, включно з Москвою.

"Є певні питання, які неможливо обговорити телефоном", — наголосило джерело Axios.

Автори матеріалу зауважили, що Зеленський має прибути до США у четвер, а зустріч із Трампом відбудеться наступного дня.

Сам Трамп вже також підтвердив, що у п'ятницю зустрінеться у Білому домі з Зеленським.

