"Поважають у Росії": Трамп назвав лідера, який може допомогти завершити війну в Україні

Допомогти у завершенні російсько-української війни може президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, оскільки його поважає особисто президент РФ Володимир Путін.

Related video

Та й загалом у Росії Ердоган користується повагою, заявив президент США Дональд Трамп.

"Так, Ердоган може. Його поважають у Росії. Щодо України — не можу сказати, але його поважає Путін", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що Ердоган є його другом, оскільки гарно ладнає з сильними лідерами.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж", — зазначив Трамп.

За його словами, Ердоган також ставиться до нього добре.

Крім того, президент США підтвердив, що у п'ятницю 17 жовтня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Нагадаємо, 13 жовтня Трамп згадав про рай після припинення війни в Україні.

Фокус також писав про те, що Трамп розраховує завершити війну в Україні після угоди між Ізраїлем і ХАМАС.