Жінка сіла в літак у лосинах: це могло стати фатальною помилкою (фото)

Українка на імʼя Любов Витяганець розповіла про діалог з жінкою на борту літака. Незнайомка звернула увагу на вбрання своєї супутниці та попередила про небезпеку синтетики в подорожах.

Користувачка мережі поділилася своїм досвідом в Instagram. На останньому рейсі поруч з нею сиділа жінка, яка працює у сфері безпеки.

Лосини можуть стати пасткою

Супутниця глянула на лосини українки та сказала фразу, яка її моментально шокувала.

"Знаєш, синтетика під час аварії — це найстрашніше. Вона не горить, а плавиться і в’їдається в шкіру. Потім знімають уже не одяг, а разом із тканинами тіла", — зазначила жінка.

Після цього Любов більше ніколи не змогла дивитися на свої "зручні штанці" так само.

Зокрема, жінка зі сфери безпеки пояснила, що більшість лосин зроблені з поліестеру, спандексу або еластану. А при високій температурі ці матеріали перетворюються на розпечений клей. І якщо під час посадки станеться пожежа — від краси не залишиться й сліду. Прості лосини можуть стати пасткою.

Жінка подорожувала в лосинах Фото: Instagram

Порада від незнайомки

Жінка порадила літати у джинсах, бавовні чи льоні — у будь-якій натуральній тканині, яка "дихає", не плавиться і захищає краще.

Вона додала: "Лише вільний крій. Ти маєш мати можливість швидко рухатися. Літак — це не спортзал".

Українка натомість зрозуміла, що ніколи раніше навіть не замислювалась про це.

Жінка порадила літати у джинсах, бавовні чи льоні Фото: Pixels

Взуття

Окремо супутниця звернула увагу на взуття: "Кросівки або сліпони. Все інше — ризик". Підбори, шльопанці, навіть м’які капці в екстреній ситуації лише заважають. Можна спіткнутися, застрягти або просто не встигнути.

"І в її словах не було пафосу — лише спокійні факти, від яких стає моторошно", — пригадала Любов.

Одягатися шарами

"Завжди одягайся шарами. Візьми худі, куртку або шарф. У салоні то спекотно, то холодно. Якщо тілу некомфортно, воно швидше панікує. А твоя задача — залишатися в ресурсі", — додала незнайомка.

Ця думка запам’яталася українці сильніше, ніж будь-які правила безпеки.

"Лосини — це справді зручно, але точно не тоді, коли від одягу може залежати, чи вийдеш ти з літака", — розповіла авторка відео.

Українці в коментарях з гумором відреагували на поради незнайомки:

"А парашут треба брати? А якщо в горах впадемо? А якщо терористи, треба бронежилет? А фото гарне родичам оставила, щоб на памʼятник пригодилося?".

"Якщо чесно, я б їй порадила не лізти до людей з порадами. Вона вмирати щоразу літає в літаку, а ти собі не забивай голову".

"Я літаю в спідницях".

