Оставьте дома: 11 вещей, которые никогда не стоит брать с собой в путешествие в Европу

Упаковка вещей для путешествия по Европе может быть сложной. Куда бы вас не завело ваше путешествие, вы должны быть готовы ко всему, но перегрузка чемодана может быстро превратить ваш желанный отпуск в логистическую головную боль.

Ключ к легкой упаковке заключается в стратегическом подходе и отсутствии вещей, которые, как вы думаете, вам могут понадобиться, но на самом деле вы не будете их использовать. Об этом пишет Huff Post.

Итак, вот что эксперты по путешествиям рекомендуют оставить позади.

Высокие каблуки и другая непрактичная обувь

"Европу лучше всего исследовать пешком, поэтому удобная, стильная обувь для ходьбы является обязательной", — сказал Лиам Данч, менеджер туроператора Abercrombie & Kent.

Высокие каблуки, особенно шпильки, не подходят для мощеных улиц и могут привести к травмам лодыжки.

Если вы не собираетесь на изысканный вечер, вы можете ограничить свою обувь более практичными вариантами для передвижения по неровным улицам и подъема по историческим лестницам.

Пара кроссовок может предотвратить многие хлопоты и боли.

Перекусы из дома

Соблазнительно бросить перекусы в сумку, но тревел-блогер La Carmina говорит, что это лишнее.

"Не загружайте свой багаж перекусами, если у вас нет особых диетических потребностей", — сказала она.

Европа славится своими кафе, супермаркетами и пекарнями, и вы не растеряетесь, найдя вкусную и недорогую еду на ходу.

Не загружайте свой багаж перекусами Фото: Unsplash

Магниты для карманников

"Целесообразно избегать кричащих или слишком дорогих на вид вещей, поскольку карманные кражи, к сожалению, распространены во многих европейских городах, особенно вокруг популярных туристических достопримечательностей", — сказал Джонатан Алдер, генеральный директор и основатель Jonathan's Travels.

Никогда не берите с собой кошелек, который не застегивается, сумку, которую нельзя надежно закрыть.

"Оставьте свои бейсболки дома", — посоветовала Дони Белау, основательница Girls' Guide to the World.

Они выдают вас как туриста.

Громоздкий багаж

"Оставьте гигантский чемодан дома", — сказала Томико Харви, основательница блога о путешествиях Passports & Grub.

Вы будете тащить их на мощеные холмы, по узким переулкам и в крошечные гостиничные номера без лифта.

Томико рекомендует путешествовать с багажом среднего размера, чтобы избежать "возки своей жизни в чемодане, больше арендованного автомобиля".

Поездки поездом могут быть особенно сложными, поскольку часто ограничено место для багажа и негде спрятать большие сумки. Придерживайтесь ручной клади и пакуйте одежду слоями. Это сэкономит ваше время, деньги и стресс.

Соблюдайте ручной клади и пакуйте одежду слоями Фото: Getty Images

Инструменты для волос

Вместо того, чтобы занимать больше места и веса в вашей сумке, попробуйте фен в отеле, запишитесь на прием в салон или купите там термоинструмент.

Вы также можете проявить креативность с меньшими продуктами.

"Я использую небольшое количество сыворотки, чтобы мои волосы выглядели гладкими после мытья, и в основном высушиваю их полотенцем", — сказала Ла Кармина.

Она также научилась обвязывать волосы вокруг длинного куска веревки и оставлять их на ночь, чтобы на следующий день получить упругие, без нагрева локонов, поэтому мне больше не нужно брать с собой плойку.

Одежда, насчитывающая целый шкаф

"Не тратьте место в багаже на новые платья или наряды, которые, по вашему мнению, вам понадобятся", — сказала Гэбби Бекфорд, основательница туристического сайта Packs Light.

Если вы из тех, кто любит шопинг, возьмите себе в руки самые необходимые вещи — нижнее белье, носки, свою любимую обувь для ходьбы — и купите остальное, когда приземлитесь.

Кроме того, легче передвигаться с меньшим весом, особенно когда вы имеете дело с поездами, лестницами или мощеными улицами.

Помните, что вы также можете стирать белье в определенный момент во время путешествия.

Возьмите себе в руки самые необходимые вещи Фото: Getty Images

Слишком много адаптеров и электроники

Просто возьмите один надежный универсальный адаптер, и все готово. Помните, что USB-розетки теперь также более распространены, поэтому вам не нужно слишком много думать об этом.

"Откажитесь от громоздких адаптеров для штекеров или преобразователей напряжения", — сказала Сара Сильберт, главный редактор Points Path.

Большинство современных телефонов и ноутбуков имеют двойное напряжение и могут заряжаться через универсальное зарядное устройство USB или дорожный удлинитель.

Косметика и не только

"Хотя вы можете захотеть взять с собой все свои туалетные принадлежности, откажитесь от полноразмерных бутылок и выберите дорожные", — сказала Риза Авелино, вице-президент Goway Travel в Южной Европе.

Во многих отелях есть шампуни, мыло и лосьоны, или вы можете приобрести необходимые вещи, как только прибудете, поэтому нет причин занимать много места в вашем багаже.

Во многих отелях есть шампуни, мыло и лосьоны Фото: Getty Images

Избыток наличности

"Европа и Великобритания очень лояльны к картам", — сказал Брайан Льюис, основатель Tenon Tours.

Если вы берете наличные, просто возьмите небольшие купюры для чаевых.

Данч отметила, что даже такие места, где раньше наличные были преобладающими, как Италия и Греция, теперь имеют опции оплаты бесконтактным способом.

Спортивное снаряжение

"Особенно если вы посещаете города, вы легко проходите более 20 000 шагов в день, просто исследуя достопримечательности", — сказала Льюис.

Ходьба — это часть жизни в Европе, поэтому нет нужды в дополнительных тренировках, если вы постоянно в движении.

Поэтому, если вы активно не тренируетесь к марафону или соревнованиям по тяжелой атлетике, вы, вероятно, можете оставить свою спортивную обувь и одежду дома.

Тяжелый деним летом

"Не берите с собой деним летом", — сказала Фанк.

Во многих частях Европы кондиционеры ограничены, а джинсы жаркие. А в большинстве квартир нет сушилок. Вместо этого выбирайте более легкие ткани, такие как хлопок и лен.

