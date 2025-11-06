Залиште вдома: 11 речей, які ніколи не варто брати із собою в подорож до Європи

Пакування речей для подорожі Європою може бути складним. Куди б вас не завела ваша подорож, ви маєте бути готовими до всього, але перевантаження валізи може швидко перетворити вашу омріяну відпустку на логістичний головний біль.

Ключ до легкого пакування полягає в стратегічному підході та відсутності речей, які, як ви думаєте, вам можуть знадобитися, але насправді ви не будете їх використовувати. Про це пише Huff Post.

Отже, ось що експерти з подорожей рекомендують залишити позаду.

Високі підбори та інше непрактичне взуття

"Європу найкраще досліджувати пішки, тому зручне, стильне взуття для ходьби є обов'язковим", — сказав Ліам Данч, менеджер туроператора Abercrombie & Kent.

Високі підбори, особливо шпильки, не підходять для брукованих вулиць і можуть призвести до травм щиколотки.

Якщо ви не збираєтеся на вишуканий вечір, ви можете обмежити своє взуття більш практичними варіантами для пересування по нерівних вулицях та підйому історичними сходами.

Пара кросівок може запобігти багатьом клопотам і болю.

Перекуси з дому

Спокусливо кинути перекуси в сумку, але тревел-блогерка La Carmina каже, що це зайве.

"Не завантажуйте свій багаж перекусами, якщо у вас немає особливих дієтичних потреб", — сказала вона.

Європа славиться своїми кафе, супермаркетами та пекарнями, і ви не розгубитеся, знайшовши смачну та недорогу їжу на ходу.

Не завантажуйте свій багаж перекусами Фото: Unsplash

Магніти для кишенькових злодіїв

"Доцільно уникати кричущих або надто дорогих на вигляд речей, оскільки кишенькові крадіжки, на жаль, поширені в багатьох європейських містах, особливо навколо популярних туристичних пам'яток", — сказав Джонатан Алдер, генеральний директор і засновник Jonathan’s Travels.

Ніколи не беріть із собою гаманець, який не застібається, сумку, яку не можна надійно закрити.

"Залиште свої бейсболки вдома", — порадила Доні Белау, засновниця Girls’ Guide to the World.

Вони видають вас як туриста.

Громіздкий багаж

"Залиште гігантську валізу вдома", — сказала Томіко Харві, засновниця блогу про подорожі Passports & Grub.

Ви будете тягнути їх на бруковані пагорби, вузькими провулками та в крихітні готельні номери без ліфта.

Томіко рекомендує подорожувати з багажем середнього розміру, щоб уникнути "возіння свого життя у валізі, більшій за орендований автомобіль".

Поїздки поїздом можуть бути особливо складними, оскільки часто обмежене місце для багажу та ніде сховати великі сумки. Дотримуйтесь ручної поклажі та пакуйте одяг шарами. Це заощадить ваш час, гроші та стрес.

Дотримуйтесь ручної поклажі та пакуйте одяг шарами Фото: Getty Images

Інструменти для волосся

Замість того, щоб займати більше місця та ваги у вашій сумці, спробуйте фен у готелі, запишіться на прийом до салону або купіть там термоінструмент.

Ви також можете проявити креативність з меншими продуктами.

"Я використовую невелику кількість сироватки, щоб моє волосся виглядало гладким після миття, і здебільшого висушую його рушником", — сказала Ла Карміна.

Вона також навчилася обв’язувати волосся навколо довгого шматка мотузки та залишати його на ніч, щоб наступного дня отримати пружні, без нагрівання локонів, тому мені більше не потрібно брати з собою плойку.

Одяг, що налічує цілу шафу

"Не витрачайте місце у багажі на нові сукні чи вбрання, які, на вашу думку, вам знадобляться", — сказала Геббі Бекфорд, засновниця туристичного сайту Packs Light.

Якщо ви з тих, хто любить шопінг, візьміть собі в руки найнеобхідніші речі — спідню білизну, шкарпетки, своє улюблене взуття для ходьби — і купіть решту, коли приземлитеся.

Крім того, легше пересуватися з меншою вагою, особливо коли ви маєте справу з поїздами, сходами чи брукованими вулицями.

Пам’ятайте, що ви також можете прати білизну в певний момент під час подорожі.

Візьміть собі в руки найнеобхідніші речі Фото: Getty Images

Занадто багато адаптерів та електроніки

Просто візьміть один надійний універсальний адаптер, і все готово. Пам’ятайте, що USB-розетки зараз також поширеніші, тому вам не потрібно надто багато думати про це.

"Відмовтеся від громіздких адаптерів для штекерів або перетворювачів напруги", — сказала Сара Сільберт, головнп редакторка Points Path.

Більшість сучасних телефонів і ноутбуків мають подвійну напругу та можуть заряджатися через універсальний зарядний пристрій USB або дорожній подовжувач.

Косметика і не тільки

"Хоча ви можете захотіти взяти з собою всі свої туалетні приналежності, відмовтеся від повнорозмірних пляшок і оберіть дорожні", — сказала Різа Авеліно, віцепрезидентка Goway Travel у Південній Європі.

У багатьох готелях є шампуні, мило та лосьйони, або ви можете придбати необхідні речі, як тільки прибудете, тому немає причин займати забагато місця у вашому багажі.

У багатьох готелях є шампуні, мило та лосьйони Фото: Getty Images

Надлишок готівки

"Європа та Велика Британія дуже лояльні до карток", — сказав Браян Льюїс, засновник Tenon Tours.

Якщо ви берете готівку, просто візьміть невеликі купюри для чайових.

Данч зазначила, що навіть такі місця, де раніше готівка була переважною, як Італія та Греція, тепер мають опції оплати безконтактним способом.

Спортивне спорядження

"Особливо якщо ви відвідуєте міста, ви легко проходите понад 20 000 кроків на день, просто досліджуючи визначні пам'ятки", — сказала Льюїс.

Ходьба — це частина життя в Європі, тому немає потреби в додаткових тренуваннях, якщо ви постійно в русі.

Тож, якщо ви активно не тренуєтеся до марафону чи змагань з важкої атлетики, ви, ймовірно, можете залишити своє спортивне взуття та одяг вдома.

Важкий денім влітку

"Не беріть з собою денім влітку", — сказала Фанк.

У багатьох частинах Європи кондиціонери обмежені, а джинси спекотні. А в більшості квартир немає сушарок. Натомість вибирайте легші тканини, такі як бавовна та льон.

