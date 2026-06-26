"На вас нічого немає": відому блогерку без одягу не пустили у літак (фото)

Відома фітнес-інфлюенсерка Едда Піц опинилась у центрі скандалу. Співробітник Lufthansa не дозволив їй пройти на борт через начебто надто відвертий образ.

Інцидент стався під час спекотної хвилі, коли температура сягала близько 30 градусів. Відповідне відео з описом конфлікту 25-річна дівчина опублікувала у своїх соціальних мережах. Фокус розібрався, що сталося насправді.

Едда намагалась просканувати посадковий талон, коли її зупинив представник авіакомпанії та без зайвих пояснень заявив: "Ви не можете сісти на борт". На запитання про причину пролунало: "На вас нічого немає. Ви голі".

Немає чітких правил

Дівчина була вдягнена в спортивний костюм для тренувань, одначе отримала вказівку вдягнути куртку. Хоча й цього виявилось замало: від неї зажадали застебнути блискавку до кінця й лише після цього пустили на рейс.

Відео дня

Едду Піц не пустили в літак

Важливо

Залиште вдома: 11 речей, які ніколи не варто брати із собою в подорож до Європи

Едда каже, що авіакомпанія немає права встановлювати певний дрес-код. Її обурив сам підхід.

"Якщо є правила – я їх дотримуюсь. Але тоді покажіть мені ці правила", – зазначила вона.

Відповідь Lufthansa

Авіакомпанія частково визнала претензії: заявила, що формулювання, описані блогеркою, "не відповідають стандартам" перевізника і такі слова не мали прозвучати від персоналу.

Едда Піц розповіла про конфлікт з авіакомпанією Фото: Instagram

Водночас Lufthansa нагадала, що за умовами перевезення пасажири зобов'язані одягатися "відповідно до характеру публічної поїздки" й не створювати дискомфорту для інших мандрівників.

Персонал має право оцінювати ситуацію на власний розсуд. Авіакомпанія також запевнила, що реагує на скарги та перевіряє подібні випадки.

Едда каже, що авіакомпанія немає права встановлювати дрес-код Фото: Instagram

Зазначимо, що авіакомпанії по всьому світу зберігають за собою право відмовити в посадці пасажирам з "неприйнятним" виглядом задля уникнення конфліктів на борту, дотримання правил безпеки. Проте, що таке "неприйнятний" зовнішній вигляд, залишається розмитим поняттям і залежить від суб'єктивної оцінки конкретного співробітника.

Едда Піц – відома блогерка, вона знімалась в реалітішоу Ex on the Beach і Sommerhaus der Stars. Має 637 тисяч підписників у TikTok й 552 тисячі в Instagram.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Жінка вирушила в дорогу в лосинах: це могло обернутися справжньою трагедією.

Рейс із Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сіті був змушений повернутися назад просто під час польоту – усьому виною виявився різкий запах у салоні.

Бортпровідниця зі Львова в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповіла про заробітки до 3000 євро, стандарти зовнішнього вигляду стюардес та те, які місця в салоні вважаються найбезпечнішими.