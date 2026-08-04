Злетів з гори: зірка реаліті-шоу розбився на Porsche під час зйомок реклами розкішних авто

Зірка реаліті-шоу загинув у смертельній ДТП. Розкішний Porsche, який керував чоловік, розбився під час зйомок рекламного ролика в Італії.

Мано Мачінек загинув у віці 37 років розбився під час жахливої ​​автокатастрофи на півночі Італії. Він був за кермом синього Porsche 993 RS, але, ймовірно, не впоравшись з кермування, авто з'їхало з дороги на горі Моттароне поблизу Джиньєзе, пише Daily Star.

Бригади екстреної допомоги, включаючи пожежників, парамедиків та авіацію, одразу прибули на місце аварії. Рятувальникам вдалося витягнути Мано з-під уламків, але, на жаль, його не вдалося врятувати.

Мано Мачінек розбився у ДТП Фото: Скріншот

Авто Porsche був орендований спеціально для ролика та не був власним автомобілем Мано. За повідомленнями, він втратив керування на повороті, внаслідок чого автомобіль покотився по крутому схилу, перш ніж врізатися в дерево.

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Точна причина аварії залишається невідомою, але повідомляється, що на момент інциденту камери не вели зйомку.

Зйомки реклами були організовані міланською продюсерською компанією, а дорогу спеціально перекрили для зйомок. Інші сцени були заплановані того ж дня на озері Маджоре.

Хто такий Мано Мачінек?

Мано був відомий через участь в австрійському реаліті-шоу Forsthaus Rampensau разом зі своєю дівчиною Марією Максимович у 2022 році.

Мано Мачінек загинув у ДТП в Італії Фото: Скріншот

Модель з Німеччини жив у Швейцарії з дівчиною Марією та був відомий через свою любов до автомобілів. Він регулярно ділився фотографіями з автомобільних заходів у мережі

Австрійський телеканал ATV підтвердив його смерть у дописі в Instagram

"Ми сумуємо за Мано, який загинув в автомобільній аварії", — йдеться у дописі.

Також його дівчина Марія розповіла, що автомобілі були його улюбленою справою.

"Мій коханий Мано загинув у трагічній автомобільній аварії, займаючись тим, що любив понад усе на світі: керуючи автомобілем. Усі, хто знав Мано, знали, як сильно він любить машини, дорогу та відчуття свободи за кермом. Мені розбиває серце те, що саме те, що він так любив, сталося в той момент, коли мені довелося з ним попрощатися", — написала Марія, яка була у стосунках із ним з січня 2019 року.

Натомість правоохоронці продовжують розслідувати обставини аварії, зокрема деталі зйомок рекламного ролика.

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