Велосипед розірвало навпіл: відома інфлюенсерка загинула у страшному ДТП у медовий місяць (фото)

Молода жінка та відома інфлюенсерка в галузі зовнішнього вигляду з Баварії померла від важких травм через 19 днів після трагічної аварії в Доломітових Альпах, яка сталася 23 червня.

Того дня 30-річна Лаура Вікторія Гертіг спускалася на своєму велосипеді гірською дорогою на перевалі Селла в прикордонному регіоні між Трентіно та південним Тіролем. Але на повороті вона лоб у лоб зіткнулася з мотоциклом, який їхав у зустрічному напрямку. Сила удару була настільки сильною, що її велосипед зламався навпіл, пише Bild.

Після ДТП в Альпах померла відома інфлюенсерка Фото: Скріншот

Стало відомо, що за кермом мотоцикла був Петер Рунггальд'є, колись відомий італійський лижник. Вінвиборов срібло у швидкісному спуску на Чемпіонаті світу 1991 року та титул на Кубку світу в 1995 році.

Петер Рунггальд'є Фото: Скріншот

Він також отримав серйозні травми в аварії та був доставлений вертольотом до лікарні в Тренто. Лауру Гертіг реанімували на місці аварії, а потім вертольотом доставили до лікарні в Больцано. Лікарі боролися за її життя понад два тижні. 9 липня її перевели до спеціалізованої клініки в Мурнау (Баварія), поруч з її родиною. Але у неділю 30-річна спортсменка померла від важких травм.

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Жахливий нещасний випадок стався під час медового місяця

Ці тижні мали стати найкращими в її житті. Лише кілька днів тому Лаура вийшла заміж у Південному Тіролі. Вона та її чоловік Тільман планували провести медовий місяць у горах, які вона так любила.

Лаура Вікторія Гертіг удень свого весілля Фото: Фото з відкритих джерел

На своєму каналі в Instagram інфлюенсерка регулярно ділилася фотографіями гірських походів та пригод на природі зі своїми підписниками. Її останній пост — це фотографії її весілля мрії на фоні мальовничих Альп, були опубліковані лише за два дні до трагедії.

Спортсмен, як повідомляється, співпрацює з поліцією. Прокуратура в Тренто зараз розслідує, як сталася смертельна аварія.

Нагадаємо, що Брук Джордж, 23-річна британська інфлюенсерка з Грейвзенда, постала перед звинуваченням у вбивстві в ОАЕ. За версією правозахисної організації Detained in Dubai, дівчина захищала себе від нападу, однак за законами еміратів їй може загрожувати смертна кара через розстріл.

Також відома фітнес-інфлюенсерка Едда Піц опинилась у центрі скандалу. Співробітник Lufthansa не дозволив їй пройти на борт через начебто надто відвертий образ.