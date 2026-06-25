23-річну блогерку підозрюють у вбивстві хлопця в Дубаї: їй загрожує смертна кара (фото)

Брук Джордж, 23-річна британська інфлюенсерка з Грейвзенда, постала перед звинуваченням у вбивстві в ОАЕ. За версією правозахисної організації Detained in Dubai, дівчина захищала себе від нападу, однак за законами еміратів їй може загрожувати смертна кара через розстріл.

Інцидент стався під час другого візиту Брук до Дубаю. Жертвою виявився 26-річний Вільям Тріббі, він також родом із графства Кент. Молоді люди познайомилися у Facebook і певний час підтримували стосунки онлайн, пише британський таблоїд Daily Mail.

Від романтики до трагедії

Перша поїздка дівчини тривала близько тижня і, за її словами, була позитивною – вона описувала її як "найкращий час у житті". Проте під час другого візиту поведінка чоловіка кардинально змінилася: він став контролювати кожен крок Брук, а вона виявила, що квиток їй купили лише в один бік.

26-річний Вільям Тріббі Фото: Facebook

Того вечора вони відвідали бар. Після цього, за словами Джордж, п'яний чоловік напав на неї в машині, а потім продовжив побиття вже в квартирі. У паніці дівчина зателефонувала рідним – мати побачила, що одне око доньки сильно набрякло.

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22 червня дівчину заарештували в аеропорту Дубая Фото: Facebook

Намагаючись покинути ОАЕ, Брук повернулася до квартири лише по паспорт – документ, який чоловік нібито відібрав у неї раніше. Коли вона попросила повернути, він знову вдарив її. Злякавшись за власне життя, дівчина схопила кухонний ніж і завдала смертельного удару.

Затримання й умови утримання

22 червня її заарештували в аеропорту Дубая під час спроби вилетіти на батьківщину. Зараз вона утримується у в'язниці поліцейської дільниці Бур-Дубай.

За даними Detained in Dubai, під час затримання Брук примусили роздягнутися догола перед охоронцями-чоловіками без присутності жодного жіночого персоналу. Вона не мала доступу до адвоката та консульства Великої Британії. Свідчення з неї знімали без юридичного супроводу, а мовний бар'єр унеможливив розуміння процесуальних дій.

Позиція правозахисників

Радха Стерлінг, генеральний директор Detained in Dubai, заявила: "Вона потягнулася до ножа після того, як її атакували та вдарили по обличчю. Влада зобов'язана ставитися до неї як до жертви домашнього насильства, поки не завершено розслідування".

Під час затримання Брук начебто примусили роздягнутися догола перед охоронцями-чоловіками Фото: Facebook

Організація вимагає звільнення Брук під заставу, надання їй юридичної допомоги та консульського доступу. Правозахисники також закликають ОАЕ провести криміналістичну експертизу всіх електронних пристроїв загиблого, щоб з'ясувати, чи не була дівчина залучена до схеми сексуальної експлуатації.

Стерлінг зазначила, що випадок Джордж вписується в більш широку тенденцію: молодих британок заманюють до Дубаю обіцянками розкішного життя або романтики, а потім піддають насильству та приниженню.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Українській співачці MamaRika (Анастасія Кочетова), яка застрягла із сином у Дубаї на фоні обстрілів з боку Ірану з 28 лютого, довелося викликати швидку допомогу.