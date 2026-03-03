"Ми тут конкретно застрягли": MamaRika в Дубаї стало зле (фото)

Українській співачці MamaRika (Анастасія Кочетова), яка застрягла із сином у Дубаї на фоні обстрілів з боку Ірану з 28 лютого, довелося викликати швидку допомогу.

Зірка сцени вийшла на звʼязок у своєму Instagram 3 березня. Артистка зізнається, що насправді їй морально дуже важко.

MamaRika викликала швидку в Дубаї

Зокрема, погіршився фізичний стан Анастасії. Вони із сином серйозно отруїлись, тому довелось викликати швидку допомогу.

"Як ви зрозуміли, ми тут конкретно застрягли. Окрім цього, ще ускладнює те, що ми дуже сильно отруїлись із Давідіком. Я вже майже відійшла, малеча тільки відходить. Нас вже хотіли класти до лікарні, якась кишкова інфекція. Паралельно зі всіма цими подіями ми ще й боролись з вірусом. Добре, що українська жінка має з собою аптечку, і ми обійшлися швидкою й тим, що я мала з собою. Сказати, що останні три дні тяжкі — не сказати нічого", — зізналася знаменитість.

Відео дня

MamaRika застрягла в Дубаї Фото: Instagram

Артистка каже, що вона вже звикла до вибухів в Україні, але там це зовсім інший стан, адже ти не вдома і не знаєш, як діяти під час обстрілу.

"Українців складно цим налякати. Ми в іншій країні. Я не розумію, як це тут працює. Так, є ППО. Але вдома — то є вдома. Величезна команда людей сидить і намагається нас звідси витягнути, вже почали з'являтися якісь варіанти вильотів, ми постійно моніторимо", — додала MamaRika.

Ще одна проблема

Ба більше, уже 7-8 березня починається всеукраїнський тур співачки, тому вона сподівається до того часу повернутися додому.

"Буду тримати в курсі. Сподіваюсь на краще", — написала MamaRika.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За словами артистки, під час поїздки, яку вона планувала як відпочинок для дитини від постійних обстрілів в Україні, вони знову опинилися в небезпеці.

Мільярдери платять сотні тисяч доларів, щоб покинути Дубай.

Крім того, співачка Санта Дімопулос розповіла про ситуацію в ОАЕ на фоні обстрілів зі сторони Ірану.