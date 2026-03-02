"Найтрешовіша поїздка": MamaRika розповіла, як справляється з сином у Дубаї під час обстрілів (фото)

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) повідомила, що разом із сином опинилася заблокованою в Дубаї через закриття повітряного простору на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

За словами артистки, під час поїздки, яку вона планувала як відпочинок для дитини від постійних обстрілів в Україні, вони знову опинилися в небезпеці. Про це вона написала в дописі в Instagram.

Вона зазначила, що в місті лунають вибухи, а укриттів майже немає, тому почуття тривоги лише посилилося. Співачка зізналася, що вдома, попри війну, почувалася значно безпечніше завдяки роботі українських захисників і систем ППО.

"Вдома при всій ситуації почуваємся в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні, і не розуміємо, чого очікувати, коли над головою постійно літає", — написала співачка.

MamaRika з сином у Дубаї Фото: Instagram

Ситуацію ускладнило й те, що весь повітряний простір закритий, тож повернутися додому наразі неможливо. Додатково Анастасія повідомила, що вони з сином пережили харчове отруєння і кілька днів відновлювалися.

MamaRika назвала цю поїздку "найтрешовішою" у своєму житті та подякувала прихильникам за підтримку. Вона пообіцяла повідомити, щойно з’явиться будь-яка інформація про можливість повернення в Україну, і додала, що нині у світі майже не залишилося місць, де діти можуть почуватися у повній безпеці та спокої.

"На жаль, цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої", — підсумувала зірка.

