"Самая трешевая поездка": MamaRika рассказала, как справляется с сыном в Дубае во время обстрелов (фото)

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) сообщила, что вместе с сыном оказалась заблокированной в Дубае из-за закрытия воздушного пространства на фоне обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

По словам артистки, во время поездки, которую она планировала как отдых для ребенка от постоянных обстрелов в Украине, они снова оказались в опасности. Об этом она написала в заметке в Instagram.

Она отметила, что в городе раздаются взрывы, а укрытий почти нет, поэтому чувство тревоги только усилилось. Певица призналась, что дома, несмотря на войну, чувствовала себя значительно безопаснее благодаря работе украинских защитников и систем ПВО.

"Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране, и не понимаем, чего ожидать, когда над головой постоянно летает", — написала певица.

MamaRika с сыном в Дубае Фото: Instagram

Ситуацию осложнило и то, что все воздушное пространство закрыто, поэтому вернуться домой пока невозможно. Дополнительно Анастасия сообщила, что они с сыном пережили пищевое отравление и несколько дней восстанавливались.

MamaRika назвала эту поездку "самой трешевой" в своей жизни и поблагодарила поклонников за поддержку. Она пообещала сообщить, как только появится какая-либо информация о возможности возвращения в Украину, и добавила, что сейчас в мире почти не осталось мест, где дети могут чувствовать себя в полной безопасности и спокойствии.

"К сожалению, этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое", — подытожила звезда.

