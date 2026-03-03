"Мы здесь конкретно застряли": MamaRika в Дубае стало плохо (фото)

Украинской певице MamaRika (Анастасия Кочетова), которая застряла с сыном в Дубае на фоне обстрелов со стороны Ирана с 28 февраля, пришлось вызывать скорую помощь.

Звезда сцены вышла на связь в своем Instagram 3 марта. Артистка признается, что на самом деле ей морально очень тяжело.

MamaRika вызвала скорую в Дубае

В частности, ухудшилось физическое состояние Анастасии. Они с сыном серьезно отравились, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

"Как вы поняли, мы здесь конкретно застряли. Кроме этого, еще усложняет то, что мы очень сильно отравились с Давидиком. Я уже почти отошла, ребенок только отходит. Нас уже хотели класть в больницу, какая-то кишечная инфекция. Параллельно со всеми этими событиями мы еще и боролись с вирусом. Хорошо, что украинская женщина имеет с собой аптечку, и мы обошлись скорой и тем, что я имела с собой. Сказать, что последние три дня тяжелые — не сказать ничего", — призналась знаменитость.

MamaRika застряла в Дубае Фото: Instagram

Артистка говорит, что она уже привыкла к взрывам в Украине, но там это совсем другое состояние, ведь ты не дома и не знаешь, как действовать во время обстрела.

"Украинцев сложно этим напугать. Мы в другой стране. Я не понимаю, как это здесь работает. Да, есть ПВО. Но дома — это есть дома. Огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить, уже начали появляться какие-то варианты вылетов, мы постоянно мониторим", — добавила MamaRika.

Еще одна проблема

Более того, уже 7-8 марта начинается всеукраинский тур певицы, поэтому она надеется к тому времени вернуться домой.

"Буду держать в курсе. Надеюсь на лучшее", — написала MamaRika.

