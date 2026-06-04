Колишню дружину дубайського шейха та трьох дітей викрали (фото)

Колишню дружину та трьох дітей дубайського принца викрала поліція Еміратів під час жахливого нічного рейду, стверджує її британський адвокат.

34-річна Зейнаб Джавадлі нібито стикалася з погрозами та залякуванням протягом багатьох років після розлучення з 49-річним шейхом Саїдом, і два місяці тому їй наказали передати дітей пари. Їй загрожували "примусові дії", якщо вона не відмовиться від своєї спроби отримати опіку. Про це пише The Sun.

Ексдружину дубайського принца викрали

Але тепер її адвокат з прав людини Девід Хейг каже, що вони виконали свої погрози, влаштувавши засідку на Джавадлі рано вранці 2 червня та викравши дівчат.

"З моменту розлучення з племінником правителя у 2019 році Зейнаб зазнавала жахливих і безжальних зловживань: нападів на її будинок, погроз арешту та заборони на в'їзд, що зробило її, у всіх значущих сенсах, заручницею у власному будинку. Коли поліція Дубая востаннє напала на її будинок, вона транслювала це в прямому ефірі всьому світу, відчайдушне прохання про міжнародну допомогу в режимі реального часу. Сьогодні на це прохання має бути відповідь", — сказав юрист.

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Він додав, що в Дубаї жінок і дітей регулярно "подають на золотій тарілці наймогутнішому шейху".

Зейнаб Джавадлі Фото: The Sun

Жінки Дубая в небезпеці

За його словами, випадок Зейнаб є ще одним доказом того, що жінки та діти в Дубаї просто не в безпеці.

"До них ставляться як до майна, а не як до людей з правами", — заявив адвокат.

Хейг сказав, що хоча вони сподівалися, що Зейнаб залишать у спокої, нічний рейд був певною мірою неминучим: "Я багато років стояв поруч із Зейнаб. Занадто мало хто розуміє, яким життям вона насправді жила".

За зачиненими дверима жінка щодня зазнавала найжорстокіших і систематичних знущань, спрямованих не лише на неї, а й на її літніх батьків та трьох маленьких дочок.

Зейнаб Джавадлі Фото: The Sun

І ці дії здійснювалися "безкарно владою Дубая" та його впливовою правлячою родиною.

"Вона ніколи не припиняла захищати своїх дівчаток, нещодавно захистивши свою старшу дочку від перспективи неповнолітнього шлюбу. Ці три дівчини — принцеси правлячої родини Дубая. Якщо Дубай так ставиться до своїх, уявіть, як він ставиться до всіх інших", — розповів чоловік.

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