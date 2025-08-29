"Принцеса Дубая" втекла від багатого і впливового чоловіка до коханого з бідної сім'ї (фото)

Американський репер Френч Монтана (справжнє ім'я Карім Харбуш) офіційно заручився з 31-річною "принцесою Дубая" — Шейхою Махрою. Чоловік освідчився в червні після модного показу в Парижі, де виступав як модель.

Пара тривалий час уникала офіційних коментарів щодо свого особистого життя, однак нещодавно надійшло підтвердження. Подробиці розповів представник репера виданню TMZ.

"Карім зробив пропозицію руки та серця після свого виходу на подіум у рамках показу в Парижі. Це був дуже особливий момент для обох", — зазначив він.

Деталі пропозиції та дату майбутнього весілля поки що не розголошують.

Історія стосунків

Перші натяки на стосунки з'явилися на початку 2024 року, коли репера помітили у компанії дубайської принцеси в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тоді закохані проводили час за традиційними розвагами — катанням на верблюдах та дегустацією автентичної кухні.

Принцеса Махра інтригувала підписників у соціальних мережах, опублікувавши світлину біля мосту Мистецтв, де вона тримала символічний "замок кохання" поруч із загадковим супутником.

Донька впливового правителя Дубая та прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума має доволі заплутану особисту історію. Раніше вона була в шлюбі з шейхом Маном бін Мохаммедом, у пари народилася донька.

Розлучення пари

Сімейне щастя виявилося недовгим. У липні 2024 року принцеса оголосила про розлучення в Instagram, використавши формулювання, що пародіювало ісламську традицію "потрійного зречення".

"Дорогий чоловіче, оскільки ти настільки зайнятий іншими супутницями, я оголошую про наше розлучення. Я розлучаюся з тобою, я розлучаюся з тобою, і я розлучаюся з тобою. Бережи себе. Твоя колишня дружина", — написала Шейха Махра.

Представники принцеси Махри поки що не надали офіційних коментарів щодо майбутнього весілля Фото: Instagram

Цей можна сприймати як насмішку над мусульманською традицією "потрійного зречення" — спірною практикою, що дозволяє чоловіку миттєво розлучитися з дружиною, тричі проголосивши про це.

Френч Монтана

Френч Монтана народився у Марокко, але виріс у Нью-Йорку. Сім'я виконавця не була дуже багатою, тож жити в Америці їм було доволі тяжко. Його мати навіть отримувала соціальні виплати, на які жила з дітьми. З часом Карім Харбуш почав працювати й став головним годувальником родини. Він здобув популярність у хіп-хоп індустрії завдяки співпраці з провідними артистами цього жанру.

Френч Монтана народився у бідній родині Фото: Instagram

Представники принцеси Махри поки що не надали офіційних коментарів щодо майбутнього весілля.

