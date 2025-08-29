"Принцесса Дубая" сбежала от богатого и влиятельного мужа к любимому из бедной семьи (фото)

Американский рэпер Френч Монтана (настоящее имя Карим Харбуш) официально обручился с 31-летней "принцессой Дубая" — Шейхой Махрой. Мужчина сделал предложение в июне после модного показа в Париже, где выступал в качестве модели.

Пара долгое время избегала официальных комментариев относительно своей личной жизни, однако недавно поступило подтверждение. Подробности рассказал представитель рэпера изданию TMZ.

"Карим сделал предложение руки и сердца после своего выхода на подиум в рамках показа в Париже. Это был очень особенный момент для обоих", — отметил он.

Детали предложения и дату будущей свадьбы пока не разглашают.

История отношений

Первые намеки на отношения появились в начале 2024 года, когда рэпера заметили в компании дубайской принцессы в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда влюбленные проводили время за традиционными развлечениями — катанием на верблюдах и дегустацией аутентичной кухни.

Принцесса Махра интриговала подписчиков в социальных сетях, опубликовав фотографию у моста Искусств, где она держала символический "замок любви" рядом с загадочным спутником.

Пара длительное время избегала официальных комментариев относительно своей личной жизни Фото: Instagram

Дочь влиятельного правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума имеет довольно запутанную личную историю. Ранее она была в браке с шейхом Маном бин Мохаммедом, у пары родилась дочь.

Развод пары

Семейное счастье оказалось недолгим. В июле 2024 года принцесса объявила о разводе в Instagram, использовав формулировку, пародирующую исламскую традицию "тройного отречения".

"Дорогой мужчина, поскольку ты настолько занят другими спутницами, я объявляю о нашем разводе. Я расстаюсь с тобой, я расстаюсь с тобой, и я расстаюсь с тобой. Береги себя. Твоя бывшая жена", — написала Шейха Махра.

Представители принцессы Махры пока не предоставили официальных комментариев относительно предстоящей свадьбы Фото: Instagram

Этот можно воспринимать как насмешку над мусульманской традицией "тройного отречения" — спорной практикой, позволяющей мужу мгновенно развестись с женой, трижды провозгласив об этом.

Френч Монтана

Френч Монтана родился в Марокко, но вырос в Нью-Йорке. Семья исполнителя не была очень богатой, поэтому жить в Америке им было довольно тяжело. Его мать даже получала социальные выплаты, на которые жила с детьми. Со временем Карим Харбуш начал работать и стал главным кормильцем семьи. Он получил известность в хип-хоп индустрии благодаря сотрудничеству с ведущими артистами этого жанра.

Френч Монтана родился в бедной семье Фото: Instagram

