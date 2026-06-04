Бывшую жену дубайского шейха и троих детей похитили (фото)

Бывшую жену и троих детей дубайского принца похитила полиция Эмиратов во время ужасного ночного рейда, утверждает ее британский адвокат.

34-летняя Зейнаб Джавадли якобы сталкивалась с угрозами и запугиванием в течение многих лет после развода с 49-летним шейхом Саидом, и два месяца назад ей приказали передать детей пары. Ей угрожали "принудительные действия", если она не откажется от своей попытки получить опеку. Об этом пишет The Sun.

Экс-супругу дубайского принца похитили

Но теперь ее адвокат по правам человека Дэвид Хейг говорит, что они выполнили свои угрозы, устроив засаду на Джавадли рано утром 2 июня и похитив девушек.

"С момента развода с племянником правителя в 2019 году Зейнаб подвергалась ужасным и безжалостным злоупотреблениям: нападениям на ее дом, угрозам ареста и запрету на въезд, что сделало ее, во всех значимых смыслах, заложницей в собственном доме. Когда полиция Дубая в последний раз напала на ее дом, она транслировала это в прямом эфире всему миру, отчаянную просьбу о международной помощи в режиме реального времени. Сегодня на эту просьбу должен быть ответ", — сказал юрист.

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Он добавил, что в Дубае женщин и детей регулярно "подают на золотой тарелке самому могущественному шейху".

Зейнаб Джавадли Фото: The Sun

Женщины Дубая в опасности

По его словам, случай Зейнаб является еще одним доказательством того, что женщины и дети в Дубае просто не в безопасности.

"К ним относятся как к имуществу, а не как к людям с правами", — заявил адвокат.

Хейг сказал, что хотя они надеялись, что Зейнаб оставят в покое, ночной рейд был в определенной степени неизбежным: "Я много лет стоял рядом с Зейнаб. Слишком мало кто понимает, какой жизнью она на самом деле жила".

За закрытыми дверями женщина ежедневно подвергалась жесточайшим и систематическим издевательствам, направленным не только на нее, но и на ее пожилых родителей и трех маленьких дочерей.

Зейнаб Джавадли Фото: The Sun

И эти действия осуществлялись "безнаказанно властями Дубая" и его влиятельной правящей семьей.

"Она никогда не прекращала защищать своих девочек, недавно защитив свою старшую дочь от перспективы несовершеннолетнего брака. Эти три девушки — принцессы правящей семьи Дубая. Если Дубай так относится к своим, представьте, как он относится ко всем остальным", — рассказал мужчина.

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