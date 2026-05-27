Російську танцівницю затримали в Дубаї з багажем наркотиків: вона стверджує, що її підставив британський репер

29-річну російську танцівницю Карину Зоріну затримали разом з британським репером Big Tobz, якому близько 30 років, після того, як в одному з аеропортів ОАЕ виявили у валізі 17 кілограмів канабісу. Обом загрожує або тривале ув'язнення, або навіть можлива смертна кара.

Родина росіянки, яка родом з Івановської області РФ, намагається зібрати гроші на адвокатів, щоб "витягнути" Карину. Рідні стверджують, що британець нібито "підставив" її, пише видання Daily Mail.

Зоріна працює танцівницею в одному з закладів на тайському острові Пхукет. Вона заявляє, що багаж, в якому виявили наркотики, був зареєстрований нібито на її ім'я на рейсі з Бангкока до Дубая без її згоди.

Мама дівчини натомість повідомила, що багаж належав вищезгаданому британському реперу. Той нібито організував перельоти і зареєстрував вантаж на ім'я її доньки.

Російські медіа пишуть, що Карина навіть запропонувала затриманому реперу пройти тест на поліграфі, аби встановити факти. Правозахисники, що захищають росіянку, намагаються отримати записи з камер відеоспостереження в аеропорту Бангкока, аби перевірити її твердження.

Росіянка Карина Зоріна, яку спіймали з великим багажем наркотиків в ОАЕ

Відомо також, що росіянка погодила полетіти у Дубай, вважаючи, що її чекає коротка подорож задля продовження тайської візи. Після виявлення пакетів з канабісом у багажі її затримали, а репера відпустили під заставу. Проте коли Зоріна дала свідчення, його також було взято під варту.

На момент публікації офіційно влада у Дубаї не робила жодних заяв з цього приводу. Генеральне консульство Росії в Дубаї підтвердило затримання російської громадянки.

