Кравець здивувала деталями дружби із Зеленськими під час війни: "Це безпека"

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.

Артистка в інтерв’ю Славі Дьоміну каже, що не бачиться з першою леді. Ба більше, з питань безпеки вона навіть не має мобільного номеру своєї куми.

"Я з Оленою не бачилась дуже давно. Я не бачусь із нею. Ми, на превеликий жаль, бо я сумую за нею, не спілкуємося навіть телефоном, бо в мене немає її телефону. Це безпека", — розповіла Олена.

Олена Кравець та Олена Зеленська Фото: YouTube

Про Володимира Зеленського

За часи президентства Зеленського Кравець практично не бачилася зі своїм колишнім колегою та хорошим другом. Попри це, вона вважає його близькою людиною, з якою повʼязано багато важливих моментів.

"Він значуща людина в моєму житті. Я багато за що йому вдячна у своєму житті. Але з того моменту, як він почав політичну діяльність, ми бачились, здається, рази два, ще до ковіду. Потім ми не бачились", — розповідає акторка.

Час від часу Олена пише главі держави повідомлення, якщо хоче привітати з чимось дружину чи дітей, чи безпосередньо його.

Зеленський та Кравець часто грали в "Кварталі" подружжя Фото: Скріншот

"Відповіді іноді немає, іноді дякує, іноді бачу, що він не прочитав. Ми на різних абсолютно полюсах", — вважає Кравець.

Як відомо, чоловік акторки став хрещеним батьком доньки Зеленських Олександри. А Олена похрестила Зеленську-старшу.

"Ми хрестили доньку Володимира та Олени. І тут з'ясувалося, батюшка нас запитує: "Всі хрещені?". Олена каже: "Ні". Він каже: "Як, ні? Давайте і вас похрестимо". "Ну давайте. А хто буде хрещеною, Лєнчік, будеш моєю хрещеною?". Я кажу: "Давай". Тобто, отак було, на місці", — розповідала Кравець.

