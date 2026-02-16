Чоловік Олени Кравець довів її до сліз прямо на сцені: що він зробив (відео)

Українська акторка та ексзірка "Кварталу 95" Олена Кравець показала, який сюрприз влаштував їй чоловік на День закоханих-2026.

На фоні чуток про розлучення з дружиною Сергій Кравець неочікувано вийшов на сцену та подарував Олені букет квітів після її моновистави в Дніпрі. Акторка опублікувала зворушливе відео в Instagram.

Чоловік Олени Кравець зробив сюрприз

Сама ж Олена явно цього не очікувала, сильно здивувалася та навіть заплакала.

"14.02 у Дніпрі вистава завершувалася, а сюрприз від Сергія, мого чоловіка, тільки починався! Не буду приховувати — вражена! Тут я приймаю квіти і нічого не підозрюю… І раптом бачу його. Це мій чоловік! Я не розумію нічого, адже він служить в іншому місті. Він каже, що приїхав буквально на виставу і назад. Побачитися зі мною 14.02. Розревілася… Не пам'ятаю, що говорила в той момент — розгубилася зовсім. Реву та дякую", — підписала відео знаменитість.

Відео дня

Чоловік Олени Кравець зробив сюрприз

Тим часом у коментарях зіркові друзі пари та прихильники висловлюють свій захват вчинком Сергія:

"Плачу", — написала Маша Єфросиніна.

"Який гарний сюрприз".

"Такі щирі емоції. Як же цінно в нашому буремному світі, коли є той, хто приїде та зробить тобі сюрприз, поки ти на сцені 14 лютого зігріваєш серця інших людей".

"Чудові!! Такі сюрпризи це неймовірно!!! Обіймаю Вас обох !!" — написала співачка Наталка Карпа.

"Вона обрала правильного чоловіка. Браво, такий жест з боку мужчини, це дуже цінно, це любов справжня".

Чутки про розлучення Олени Кравець

У 2002 році акторка вийшла заміж за колишнього продюсера студії "Квартал 95" Сергія Кравця. У 2003 році в них народилася донька Марія. А у 2016 року — двійнята Іван та Катерина. Що Олена, що Сергій родом з Кривого Рогу. Вони разом з 1997 року.

У 2024 році в інтерв’ю журналістка запитала Олену Кравець: "Кажуть, що ідеальних стосунків не існує, як змінилися ваші стосунки з чоловіком під час війни?". На запитання зірка сцени відповідати не захотіла і сказала: "Давайте ще про щось поговоримо".

А восени 2025 під час моновистави "Можна я просто посиджу?" акторка пригадала розмову, коли важкохвора мама цікавилася в неї наявністю коханої людини поруч. Олена зізналася: у відповідь збрехала, що "є".

Олена Кравець з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком.

Зірка "Кварталу 95" розповіла про зміни у своїй кар’єрі, переосмислення життя, кризу середнього віку, а також "темпи персональної дерусифікації".

Крім того, акторка повідомила про смерть мами прямо зі сцени.