Муж Елены Кравец довел ее до слез прямо на сцене: что он сделал (видео)

Украинская актриса и экс-звезда "Квартала 95" Елена Кравец показала, какой сюрприз устроил ей муж на День влюбленных-2026.

На фоне слухов о разводе с женой Сергей Кравец неожиданно вышел на сцену и подарил Елене букет цветов после ее моноспектакля в Днепре. Актриса опубликовала трогательное видео в Instagram.

Муж Елены Кравец сделал сюрприз

Сама же Елена явно этого не ожидала, сильно удивилась и даже заплакала.

"14.02 в Днепре спектакль завершался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался! Не буду скрывать — поражена! Тут я принимаю цветы и ничего не подозреваю... И вдруг вижу его. Это мой муж! Я не понимаю ничего, ведь он служит в другом городе. Он говорит, что приехал буквально на спектакль и обратно. Увидеться со мной 14.02. Разревелась... Не помню, что говорила в тот момент — растерялась совсем. Реву и благодарю", — подписала видео знаменитость.

Відео дня

Муж Елены Кравец сделал сюрприз

Между тем в комментариях звездные друзья пары и поклонники выражают свой восторг поступком Сергея:

"Плачу", — написала Маша Ефросинина.

"Какой красивый сюрприз".

"Такие искренние эмоции. Как же ценно в нашем бурном мире, когда есть тот, кто приедет и сделает тебе сюрприз, пока ты на сцене 14 февраля согреваешь сердца других людей".

"Замечательные!!! Такие сюрпризы это невероятно!!! Обнимаю Вас обоих !!!" — написала певица Наталка Карпа.

"Она выбрала правильного мужчину. Браво, такой жест со стороны мужчины, это очень ценно, это любовь настоящая".

Слухи о разводе Елены Кравец

В 2002 году актриса вышла замуж за бывшего продюсера студии "Квартал 95" Сергея Кравца. В 2003 году у них родилась дочь Мария. А в 2016 году — двойняшки Иван и Екатерина. Что Елена, что Сергей родом из Кривого Рога. Они вместе с 1997 года.

В 2024 году в интервью журналистка спросила Елену Кравец: "Говорят, что идеальных отношений не существует, как изменились ваши отношения с мужем во время войны?". На вопрос звезда сцены отвечать не захотела и сказала: "Давайте еще о чем-то поговорим".

А осенью 2025 года во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" актриса вспомнила разговор, когда тяжелобольная мама интересовалась у нее наличием любимого человека рядом. Елена призналась: в ответ соврала, что "есть".

Елена Кравец с мужем и детьми Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем.

Звезда "Квартала 95" рассказала об изменениях в своей карьере, переосмыслении жизни, кризисе среднего возраста, а также "темпах персональной дерусификации".

Кроме того, актриса сообщила о смерти мамы прямо со сцены.