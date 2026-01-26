Елена Кравец ответила на слухи о разводе с мужем: "Все сложно" (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем Сергеем, с которым они воспитывают троих детей.

Елена сделала исключение относительно темы личной жизни в разговоре с ведущей проекта "Тур звездами".

Елена Кравец о слухах относительно развода

"Все сложно. Знаете, как статус пишут "все сложно". Мы не разведены. Нет. Это все, что я могу на сегодня сказать", — сказала актриса.

Как известно, в 2002 году Елена вышла замуж за продюсера Сергея Кравца. В 2003 году у них родилась дочь Мария. А в 2016 году — двойняшки Иван и Екатерина. Что Елена, что Сергей родом из Кривого Рога. Они вместе с 1997 года.

Ранее Сергей был продюсером студии "Квартал 95".

Елена Кравец с мужем и детьми Фото: Instagram

Слухи о разводе

В 2024 году в интервью журналистка спросила Елену Кравец: "Говорят, что идеальных отношений не существует, как изменились ваши отношения с мужем во время войны?". На вопрос актриса отвечать не захотела и сказала: "Давайте еще о чем-то поговорим". Именно тогда впервые заговорили о возможных проблемах в их браке.

А уже осенью 2025 во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" Кравец вспомнила разговор, когда тяжелобольная мама интересовалась у нее наличием любимого человека рядом. Елена призналась, что в ответ солгала.

"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", — соврала я и засмеялась", — сказала Кравец, что еще больше вызвало вопросов у поклонников.

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

