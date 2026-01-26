Елена Кравец ответила на слухи о разводе с мужем: "Все сложно" (фото)
Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе со своим мужем Сергеем, с которым они воспитывают троих детей.
Елена сделала исключение относительно темы личной жизни в разговоре с ведущей проекта "Тур звездами".
Елена Кравец о слухах относительно развода
"Все сложно. Знаете, как статус пишут "все сложно". Мы не разведены. Нет. Это все, что я могу на сегодня сказать", — сказала актриса.
Как известно, в 2002 году Елена вышла замуж за продюсера Сергея Кравца. В 2003 году у них родилась дочь Мария. А в 2016 году — двойняшки Иван и Екатерина. Что Елена, что Сергей родом из Кривого Рога. Они вместе с 1997 года.
Ранее Сергей был продюсером студии "Квартал 95".
Слухи о разводе
В 2024 году в интервью журналистка спросила Елену Кравец: "Говорят, что идеальных отношений не существует, как изменились ваши отношения с мужем во время войны?". На вопрос актриса отвечать не захотела и сказала: "Давайте еще о чем-то поговорим". Именно тогда впервые заговорили о возможных проблемах в их браке.
А уже осенью 2025 во время моноспектакля "Можно я просто посижу?" Кравец вспомнила разговор, когда тяжелобольная мама интересовалась у нее наличием любимого человека рядом. Елена призналась, что в ответ солгала.
"По телефону как-то спросила: "Ленчик, а у тебя есть муж? Что-то я не помню". "Есть", — соврала я и засмеялась", — сказала Кравец, что еще больше вызвало вопросов у поклонников.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Елена Кравец рассказала об изменениях в своей карьере, переосмыслении жизни, кризисе среднего возраста, а также "темпах персональной дерусификации".
- Звезда "Квартала" поделилась с подписчиками трудностями, с которыми столкнулась дома из-за затяжного блэкаута.
Кроме того, Кравец сообщила о смерти мамы со сцены во время показа своего моноспектакля.