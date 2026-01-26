Олена Кравець відповіла на чутки про розлучення з чоловіком: "Все складно" (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком Сергієм, з яким вони виховують трьох дітей.

Олена зробила виняток щодо теми особистого життя в розмові з ведучою проєкту "Тур зірками".

Олена Кравець про чутки щодо розлучення

"Все складно. Знаєте, як статус пишуть "все складно". Ми не розлучені. Ні. Це все, що я можу на сьогодні сказати", — сказала акторка.

Як відомо, у 2002 році Олена вийшла заміж за продюсера Сергія Кравця. У 2003 році в них народилася донька Марія. А у 2016 року — двійнята Іван та Катерина. Що Олена, що Сергій родом з Кривого Рогу. Вони разом з 1997 року.

Раніше Сергій був продюсером студії "Квартал 95".

Олена Кравець з чоловіком та дітьми Фото: Instagram

Чутки про розлучення

У 2024 році в інтерв’ю журналістка запитала Олену Кравець: "Кажуть, що ідеальних стосунків не існує, як змінилися ваші стосунки з чоловіком під час війни?". На запитання акторка відповідати не захотіла і сказала: "Давайте ще про щось поговоримо". Саме тоді вперше заговорили про ймовірні проблеми в їхньому шлюбі.

А вже восени 2025 під час моновистави "Можна я просто посиджу?" Кравець пригадала розмову, коли важкохвора мама цікавилася в неї наявністю коханої людини поруч. Олена зізналася, що у відповідь збрехала.

"По телефону якось спитала: "Лєнчик, а в тебе є чоловік? Щось я не пам’ятаю". "Є", — збрехала я й засміялася", — сказала Кравець, що ще більше викликало запитань у шанувальників.

Діти Олени Кравець Фото: instagram.com/lennykravets

