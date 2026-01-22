Світла немає 28 годин: зірка "Кварталу" заявила, що не знає, "як виживати в цьому жаху"

Акторка Олена Кравець, повернувшись із прем’єрного показу стрічки "Ну мам", де вона виконала одну з ключових ролей, застала свою оселю без світла, тепла, води та їжі в холодильнику.

Зірка "Кварталу" поділилася з підписниками труднощами, з якими зіткнулася вдома через затяжний блекаут. 22 січня у своєму Instagram вона опублікувала відео, у якому зізналася, що через відсутність водопостачання навіть не змогла змити сценічний грим.

Кравець уже 28 годин без світла

За словами актриси, ситуація вдома стала критичною: запаси як питної, так і технічної води закінчилися, а електроенергія відсутня вже понад 28 годин.

"Нема чим умиватися. Усе закінчилося, уся вода набрана, питна, непитна. Усе. Усе замерзає, у холодильнику, думаю, вже не можна нічого їсти. Світла немає 28 годин поспіль", — розповіла акторка.

Попри складні обставини, вона звернулася до аудиторії зі словами підтримки. Олена наголосила на важливості єднання, зазначивши, що взаємодопомога — єдиний спосіб пережити ці випробування. Також артистка закликала українців не втрачати оптимізму та зберігати почуття гумору, якщо для нього ще залишаються сили.

"Гумор вітається, якщо залишки його ще є", – сказала вона.

Глядачка Ірина поділилась власною історією: "Ми пробули без світла, зв’язку, тепла і води більше 21 дня. Знаю безліч рецептів, як готувати смачно на вогнищі, пекла навіть дітям пиріг з ягодами, як збирати сніг і топити, як зі снігу зробити холодильник, як збирати багаття, щоб повернутися додому… Але вірю, що це нікому не знадобиться і вже скоро все буде добре".

Відома українська комедійна акторка, телеведуча та учасниця "Студії Квартал-95" в новому інтерв’ю розповіла про зміни у своїй кар’єрі, переосмислення життя, кризу середнього віку, а також "темпи персональної дерусифікації".

А також розповіла про спілкування з Володимиром Зеленським.

Крім того, Олена Кравець разом із 22-річною донькою Марією відвідала прем'єру фільму "Відпустка наосліп", що відбулася в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver.