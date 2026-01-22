Света нет 28 часов: звезда "Квартала" заявила, что не знает, "как выживать в этом ужасе"

Актриса Елена Кравец, вернувшись с премьерного показа фильма "Ну мам", где она исполнила одну из ключевых ролей, застала свой дом без света, тепла, воды и еды в холодильнике.

Звезда "Квартала" поделилась с подписчиками трудностями, с которыми столкнулась дома из-за затяжного блэкаута. 22 января в своем Instagram она опубликовала видео, в котором призналась, что из-за отсутствия водоснабжения даже не смогла смыть сценический грим.

Кравец уже 28 часов без света

По словам актрисы, ситуация дома стала критической: запасы как питьевой, так и технической воды закончились, а электроэнергия отсутствует уже более 28 часов.

"Нечем умываться. Все закончилось, вся вода набрана, питьевая, непитьевая. Все. Все замерзает, в холодильнике, думаю, уже нельзя ничего есть. Света нет 28 часов подряд", — рассказала актриса.

Несмотря на сложные обстоятельства, она обратилась к аудитории со словами поддержки. Елена подчеркнула важность единения, отметив, что взаимопомощь — единственный способ пережить эти испытания. Также артистка призвала украинцев не терять оптимизма и сохранять чувство юмора, если для него еще остаются силы.

"Юмор приветствуется, если остатки его еще есть", — сказала она.

Что пишут зрители?

Зрительница Ирина поделилась собственной историей: "Мы пробыли без света, связи, тепла и воды более 21 дня. Знаю множество рецептов, как готовить вкусно на костре, пекла даже детям пирог с ягодами, как собирать снег и топить, как из снега сделать холодильник, как собирать костер, чтобы вернуться домой... Но верю, что это никому не понадобится и уже скоро все будет хорошо".

