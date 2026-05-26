Кравец удивила деталями дружбы с Зеленскими во время войны: "Это безопасность"

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что во время войны вообще не общается с кумой Еленой Зеленской.

Артистка в интервью Славе Демину говорит, что не видится с первой леди. Более того, по вопросам безопасности она даже не имеет мобильного номера своей кумы.

"Я с Еленой не виделась очень давно. Я не вижусь с ней. Мы, к большому сожалению, потому что я скучаю по ней, не общаемся даже по телефону, потому что у меня нет ее телефона. Это безопасность", — рассказала Елена.

Елена Кравец и Елена Зеленская Фото: YouTube

О Владимире Зеленском

За время президентства Зеленского Кравец практически не виделась со своим бывшим коллегой и хорошим другом. Несмотря на это, она считает его близким человеком, с которым связано много важных моментов.

"Он значимый человек в моей жизни. Я за многое ему благодарна в своей жизни. Но с того момента, как он начал политическую деятельность, мы виделись, кажется, раза два, еще до ковида. Потом мы не виделись", — рассказывает актриса.

Время от времени Елена пишет главе государства сообщение, если хочет поздравить с чем-то жену или детей, или непосредственно его.

Зеленский и Кравец часто играли в "Квартале" супругов Фото: скріншот

"Ответа иногда нет, иногда благодарит, иногда вижу, что он не прочитал. Мы на разных абсолютно полюсах", — считает Кравец.

Как известно, муж актрисы стал крестным отцом дочери Зеленских Александры. А Елена покрестила Зеленскую-старшую.

"Мы крестили дочь Владимира и Елены. И тут выяснилось, батюшка нас спрашивает: "Все крещеные?". Елена говорит: "Нет". Он говорит: "Как, нет? Давайте и вас покрестим". "Ну давайте. А кто будет крестной, Ленчик, будешь моей крестной?". Я говорю: "Давай". То есть, так было, на месте", — рассказывала Кравец.

