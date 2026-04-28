Елена Кравец показала своих подросших детей: где они сейчас (фото)

Бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец поделилась семейным контентом. Актриса впервые за долгое время показала фото со своими младшими детьми — 9-летними близнецами Екатериной и Иваном.

На свежем кадре в Instagram (lennykravets) звездная мама выглядит счастливой в окружении своих наследников.

Можно заметить, как заметно подросли дети актрисы. Мальчик позировал в вышиванке с ярким орнаментом. А Катя предстала в веночке с цветами, с лентами и блестками на лице.

Более того, Елена Кравец призналась, куда планирует отправить детей совсем скоро. Летом Ваня и Катя отправятся в лагерь в Карпаты, чтобы получить новый опыт. А сейчас они, судя по всему, находятся в Киеве.

"Хотелось не просто каникул, а опыта, который даст больше: новые знакомства, самостоятельность и уверенность в себе", — говорит Елена, у которой с мужем Сергеем также есть старшая дочь Мария.

Відео дня

Елена Кравец с детьми Фото: instagram.com/lennykravets

Реакция сети

В комментариях поклонники актрисы пожелали ее детям хорошего отдыха:

"Такие счастливые".

"Счастливого и интересного лета вашим детям!"

"Конечно, что там будет действительно круто!"

"Хорошего отдыха деткам".

Кроме того, в 2025 году после тяжелой болезни умерла мама Елены.