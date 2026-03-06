Елена Кравец высказалась о муже на фоне слухов о разводе: "Он изменился" (фото)

Актриса Елена Кравец впервые прокомментировала изменения в отношениях с мужем после того, как он присоединился к армии. По ее словам, служба существенно изменила и его самого, и их семейную жизнь.

В течение длительного времени в сети распространялись слухи о возможном разводе актрисы с мужем Сергеем. Однако часть предположений развеяли события 14 февраля — в День святого Валентина. Теперь актриса подробнее рассказала о новом этапе в их жизни во время интервью телеведущей Маша Ефросинина.

Елена Кравец с мужем Фото: Facebook

По словам Кравец, ее муж присоединился к армии в октябре 2025 года, и этот шаг стал для него переломным.

"Все очень изменилось. Радикально изменился он. Я это называю определенной мужской инициацией. Он оказался в условиях, где невозможно не повзрослеть. Думаю, его картина мира стала другой, многие вещи в своей жизни он переосмыслил", — поделилась актриса.

В то же время она призналась, что из-за службы мужа они видятся значительно реже.

"Когда мы встречаемся, я понимаю, что мне нравится то, что я вижу. Но такого его я раньше не знала", — сказала Кравец.

