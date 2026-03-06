Олена Кравець висловилась про чоловіка на тлі чуток про розлучення: "Він змінився" (фото)

Акторка Олена Кравець вперше прокоментувала зміни у стосунках із чоловіком після того, як він долучився до війська. За її словами, служба суттєво змінила і його самого, і їхнє сімейне життя.

Упродовж тривалого часу в мережі поширювались чутки про можливе розлучення акторки з чоловіком Сергієм. Однак частину припущень розвіяли події 14 лютого — у День святого Валентина. Тепер акторка детальніше розповіла про новий етап у їхньому житті під час інтерв’ю телеведучій Маша Єфросиніна.

Олена Кравець з чоловіком Фото: Facebook

За словами Кравець, її чоловік приєднався до війська у жовтні 2025 року, і цей крок став для нього переломним.

"Усе дуже змінилося. Радикально змінився він. Я це називаю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в умовах, де неможливо не подорослішати. Думаю, його картина світу стала іншою, багато речей у своєму житті він переосмислив", — поділилася акторка.

Водночас вона зізналася, що через службу чоловіка вони бачаться значно рідше.

"Коли ми зустрічаємося, я розумію, що мені подобається те, що я бачу. Але такого його я раніше не знала", — сказала Кравець.

