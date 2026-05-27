Российскую танцовщицу задержали в Дубае с багажом наркотиков: она утверждает, что ее подставил британский рэпер

29-летнюю российскую танцовщицу Карину Зорину задержали вместе с британским рэпером Big Tobz, которому около 30 лет, после того, как в одном из аэропортов ОАЭ обнаружили в чемодане 17 килограммов каннабиса. Обоим грозит либо длительное заключение, либо даже возможна смертная казнь.

Семья россиянки, которая родом из Ивановской области РФ, пытается собрать деньги на адвокатов, чтобы "вытащить" Карину. Родные утверждают, что британец якобы "подставил" ее, пишет издание Daily Mail.

Зорина работает танцовщицей в одном из заведений на тайском острове Пхукет. Она заявляет, что багаж, в котором обнаружили наркотики, был зарегистрирован якобы на ее имя на рейсе из Бангкока в Дубай без ее согласия.

Мама девушки взамен сообщила, что багаж принадлежал вышеупомянутому британскому рэперу. Тот якобы организовал перелеты и зарегистрировал груз на имя ее дочери.

Российские медиа пишут, что Карина даже предложила задержанному рэперу пройти тест на полиграфе, чтобы установить факты. Правозащитники, защищающие россиянку, пытаются получить записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, чтобы проверить ее утверждения.

Россиянка Карина Зорина, которую поймали с большим багажом наркотиков в ОАЭ

Известно также, что россиянка согласилась полететь в Дубай, считая, что ее ждет короткое путешествие для продления тайской визы. После обнаружения пакетов с каннабисом в багаже ее задержали, а рэпера отпустили под залог. Однако когда Зорина дала показания, он также был взят под стражу.

На момент публикации официально власти в Дубае не делали никаких заявлений по этому поводу. Генеральное консульство России в Дубае подтвердило задержание российской гражданки.

