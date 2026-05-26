Бойфренд Денисенко объяснил, почему его не мобилизуют: "Эта тема болезненная" (фото)
Бойфренд украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик и бизнесмен Юрий Савранский, признался, что официально списан со службы еще задолго до большой войны.
После "шума" вокруг отдыха пары на Канарских островах избранник звезды экрана на проекте "Наедине с Гламуром" признался, что эта тема для него на самом деле не очень приятная, ведь связана с болезнью.
Как бойфренд Денисенко выехал из Украины
"Это для меня такая, не очень приятная история, потому что я вообще имею военное образование. Я поступал в высшее учебное заведение по стопам своего брата, в военный институт в Киеве. Собственно, перед подписанием распределения в части меня освободили от службы по состоянию здоровья. Это для меня была неожиданная новость, потому что у меня были определенные планы", — говорит бизнесмен.
Савранский признался, что тогда поступал в военный вуз по зову сердца. Это было еще до 2014 года и российского вторжения. Юрия освободили от службы в армии по состоянию здоровья.
"Я не хочу освещать, но если коротко, то на медкомиссии у меня нашли врожденную болезнь. Эта тема для меня болезненная, потому что у меня были планы", — признается мужчина.
Он подчеркнул, что имеет законные основания выезжать из Украины во время военного положения.
Личная жизнь Денисенко
Более 10 лет актриса была замужем за коллегой по цеху Андреем Фединчиком. За этот период у них родился сын Андрей.
В 2022 году актер добровольно ушел на войну. А в начале 2025 года начали ходить слухи о разводе пары, что впоследствии подтвердилось.
Фединчик говорил, что еще во время их брака Наталка начала встречаться с Юрием Савранским, что сама Денисенко неоднократно отрицала.
