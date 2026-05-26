Бойфренд Денисенко пояснив, чому його не мобілізують: "Ця тема болюча" (фото)

Бойфренд української акторки Наталки Денисенко, манекенник та бізнесмен Юрій Савранський, зізнався, що офіційно списаний зі служби ще задовго до великої війни.

Після "шуму" навколо відпочинку пари на Канарських островах обранець зірки екрану на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнався, що ця тема для нього насправді не дуже приємна, адже повʼязана з хворобою.

Як бойфренд Денисенко виїхав з України

"Це для мене така, не дуже приємна історія, бо я взагалі маю військову освіту. Я вступав у вищий навчальний заклад стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров’я. Це для мене була неочікувана новина, бо у мене були певні плани", — каже бізнесмен.

Савранський зізнався, що тоді вступав до військового вишу за покликом серця. Це було ще до 2014 року та російського вторгнення. Юрія звільнили від служби у війську за станом здоров’я.

"Я не хочу висвітлювати, але якщо коротко, то на медкомісії в мене знайшли вроджену хворобу. Ця тема для мене болюча, бо у мене були плани", — зізнається чоловік.

Він наголосив, що має законні підстави виїжджати з України під час воєнного стану.

Юрій Савранський

Особисте життя Денисенко

Понад 10 років акторка була одружена з колегою по цеху Андрієм Федінчиком. За цей період у них народився син Андрій.

У 2022 році актор добровільно пішов на війну. А на початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що згодом підтвердилося.

Федінчик казав, що ще під час їхнього шлюбу Наталка почала зустрічатися з Юрієм Савранським, що сама Денисенко неодноразово заперечувала.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко

