Відома акторка пояснила, як її бойфренд виїхав з України на острови (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що навіть не думала приховувати відпочинок на Канарських островах з коханим Юрієм Савранським.

Зірка фільму "Коли ти одружишся?" розповіла, на яких підставах її обранець виїхав з України під час війни, у коментарі проєкту "Ранок у великому місті".

Як бойфренд Денисенко виїхав з України

За словами акторки, жодних незаконних схем чи "бронювань" Юрій не робив. Він мав відстрочку від служби ще задовго до початку повномасштабної війни.

"Якби у нас була якась ситуація незаконна, що треба щось приховувати, тоді б, можливо, ми і не показували фото з відпустки. Але ми спеціально висвітлювали це. Ну і навіщо в принципі приховувати те, що зроблено за законом?" — каже Наталка.

Колишня дружина Андрія Федінчика зізнається, що розуміє емоційний стан українців та чому зʼявляється різка реакція на публічні прояви відпочинку під час війни.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко на Тенеріфе Фото: Instagram

"Я прекрасно розумію, чому люди так реагують. У всіх зараз болючий період. Але якщо є можливість хоча б трохи наповнитися позитивними емоціями — я за це тримаюся", — зазначила зірка екрану, яка повідомила про свої нові стосунки кілька місяців тому після розлучення з Андрієм Федінчиком.

