Известная актриса объяснила, как ее бойфренд уехал из Украины на острова (фото)

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что даже не думала скрывать отдых на Канарских островах с любимым Юрием Савранским.

Звезда фильма "Когда ты женишься?" рассказала, на каких основаниях ее избранник уехал из Украины во время войны, в комментарии проекту "Утро в большом городе".

Как бойфренд Денисенко выехал из Украины

По словам актрисы, никаких незаконных схем или "бронирований" Юрий не делал. Он имел отсрочку от службы еще задолго до начала полномасштабной войны.

"Если бы у нас была какая-то ситуация незаконная, что надо что-то скрывать, тогда бы, возможно, мы и не показывали фото из отпуска. Но мы специально освещали это. Ну и зачем в принципе скрывать то, что сделано по закону?" — говорит Наталка.

Бывшая жена Андрея Фединчика признается, что понимает эмоциональное состояние украинцев и почему появляется резкая реакция на публичные проявления отдыха во время войны.

Юрий Савранский и Наталка Денисенко на Тенерифе Фото: Instagram

"Я прекрасно понимаю, почему люди так реагируют. У всех сейчас болезненный период. Но если есть возможность хотя бы немного наполниться положительными эмоциями — я за это держусь", — отметила звезда экрана, которая сообщила о своих новых отношениях несколько месяцев назад после развода с Андреем Фединчиком.

