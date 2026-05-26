Санта Димопулос в платье за полмиллиона эффектно отметила 39-летие в Дубае (фото)

Украинская певица громко отпраздновала свое 39-летие на закрытой девичнике в Дубае. Настоящим фурором вечера стал драматический образ именинницы в платье от известного бренда Schiaparelli, стоимость которого достигает почти полмиллиона гривен.

Экс-участница группы "ВИА Гра" отказалась от масштабного банкета в пользу уютного, но изысканного формата. Празднование прошло под открытым небом в формате девичьей вечеринки, где компанию звезде составили ближайшие подруги (среди которых заметили еще одну экс-солистку "ВИА Гры" Ольгу Романовскую), а также 6-летняя дочь Софии. Программа вечера была классической для стильного женского отдыха: ужин, танцы и атмосферная фотосессия.

Санта Димопулос отпраздновала 39 лет Фото: Instagram

Главной темой для обсуждения в соцсетях стал total black образ Санты. Она надела эффектное платье с прозрачными элементами от люксового модного дома Schiaparelli. На официальном сайте бренда его стоимость составляет 8 100 евро (около 418 тысяч гривен). Лук дополнили массивные золотые украшения в форме веток деревьев и солнечных лучей, отсылающие к тематике заката, а также высокие вечерние каблуки, которые завершили драматический силуэт.

Санта Димопулос на свое 39-летие Фото: Instagram

