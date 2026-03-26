Экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что ее сын отказался выезжать из Украины (фото)

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая живет в Дубае, показалась с 17-летним сыном Даниэлем от шоумена Андрея Джеджулы.

Юноша живет в Киеве и даже не рассматривает вариант выезжать за границу на учебу. Его звездная мама поделилась семейной историей в Instagram.

Сын Санты Димопулос не хочет уезжать из Украины

Певица очень хотела, чтобы ее ребенок учился за границей. Однако Даниэль имеет другое мнение. Парень наотрез отказывался выполнять мамины желания.

"Я очень хотела, чтобы он учился за границей. Видела это так четко — хороший университет, европейская жизнь, возможности, которых не было у меня в его возрасте. Я была убеждена, что знаю как лучше", — говорит Санта.

Более того, Димопулос отправила сына в летний лагерь в Швейцарии. Она надеялась, что Даниэль изменит свое мнение. Впрочем, юноша, вместо трех недель, пробыл там всего пять дней, после чего мама его забрала.

Санта Димопулос с сыном Фото: Instagram

Сейчас 17-летний Даниэль живет в Киеве вместе с отцом Андреем Джеджулой. Уже в этом году парень закончит школу.

"Сейчас ему почти 18, он живет в Киеве и я безумно по нему скучаю. Там его друзья, любимый город и привычный образ жизни. В этом году он заканчивает школу и решает, куда поступать. Я бы очень хотела, чтобы он выбрал Европу, конечно же, но он ее не выбрал", — признается Димопулос.

В конце концов она посоветовала не лезть в жизнь детей, чтобы те сами выбирали свой путь.

Санта Димопулос с сыном Фото: Instagram

А в комментариях артистку упрекнули, что она плохая мама, ведь Даниэль "после 18 лет не уедет за границу". Санта лаконично напомнила, что уже после 23.

А на расстоянии мама и сын часто общаются через видеосвязь.

