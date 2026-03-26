Екссолістка "ВІА Гри" заявила, що її син відмовився виїжджати з України (фото)

Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї, показалася з 17-річним сином Даніелем від шоумена Андрія Джеджули.

Юнак живе в Києві та навіть не розглядає варіант виїжджати за кордон на навчання. Його зіркова мама поділилася сімейною історією в Instagram.

Син Санти Дімопулос не хоче їхати з України

Співачка дуже хотіла, щоб її дитина навчалася за кордоном. Проте Даніель має іншу думку. Хлопець навідріз відмовлявся виконувати мамині бажання.

"Я дуже хотіла, щоб він навчався за кордоном. Бачила це так чітко — гарний університет, європейське життя, можливості, яких не було у мене у його віці. Я була переконана, що знаю як краще", — каже Санта.

Ба більше, Дімопулос відправила сина до літнього табору у Швейцарії. Вона сподівалася, що Даніель змінить свою думку. Втім, юнак, замість трьох тижнів, пробув там лише п'ять днів, після чого мама його забрала.

Санта Дімопулос із сином Фото: Instagram

Наразі 17-річний Даніель мешкає в Києві разом з батьком Андрієм Джеджулою. Вже цього року хлопець закінчить школу.

"Зараз йому майже 18, він живе у Києві і я шалено за ним сумую. Там його друзі, улюблене місто та звичний спосіб життя. Цього року він закінчує школу та вирішує, куди вступати. Я б дуже хотіла, щоб він обрав Європу, звичайно ж, але він її не обрав", — зізнається Дімопулос.

Зрештою вона порадила не лізти в життя дітей, аби ті самі обирали свій шлях.

А в коментарях артистці дорікнули, що вона погана мама, адже Даніель "після 18 років не виїде за кордон". Санта лаконічно нагадала, що вже після 23.

А на відстані мама і син часто спілкуються через відеозвʼязок.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Санта Дімопулос, яка під час великої війни живе з донькою в Дубаї, розповіла про ситуацію в ОАЕ на фоні обстрілів зі сторони Ірану.

Співачка занепокоїла прихильників новинами про свій стан здоровʼя. Перебуваючи на острові Балі, вона "щось підчепила".

Крім того, колишня солістка гурту "ВІА Гра" чесно розповіла про причини свого розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком.