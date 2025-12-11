Колишня солістка "ВІА Гра" назвала причину розлучення з "чоловіком мрії" — він старший на 18 років

Співачка й колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос відверто розповіла про причини свого розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Їхні стосунки тривали 11 років, а його вона свого часу називала "чоловіком мрії".

Після оголошення про розрив у квітні 2024 року Дімопулос зізналася, що за роки шлюбу суттєво змінилася й переосмислила власні потреби та погляди на близькість. Вона підкреслила, що внутрішні трансформації стали ключовим чинником, який вплинув на її рішення. Про це вона написала в Instagram у відповідь на запитання.

"Я змінилася. Але тоді я так відчувала. Ми ж не камені, ми змінюємося. Я стала глибшою, спокійнішою, точнішою до себе. У мене змінився масштаб кохання і близькості. І разом з цим змінюється погляд на минуле. Він був важливим чоловіком у моєму житті. Але сьогодні я вже інша жінка. А минулі "мрії" завжди залишаються в минулому разом з тією, якою ти була тоді", – пояснила артистка.

Стосунки Дімопулос

Дімопулос і Кучеренко офіційно стали подружжям у 2015 році. У 2019-му Санта народила доньку Софію, якій зараз шість років. Також співачка виховує старшого сина Даніеля від попередніх стосунків із телеведучим Андрієм Джеджулою — хлопцю вже 17.

Санта із сімʼєю Фото: instagram.com/santadimopulos/

