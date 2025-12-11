Бывшая солистка "ВИА Гра" назвала причину развода с "мужчиной мечты" — он старше на 18 лет

Певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос откровенно рассказала о причинах своего развода с бизнесменом Игорем Кучеренко. Их отношения длились 11 лет, а его она в свое время называла "мужчиной мечты".

После объявления о разрыве в апреле 2024 года Димопулос призналась, что за годы брака существенно изменилась и переосмыслила собственные потребности и взгляды на близость. Она подчеркнула, что внутренние трансформации стали ключевым фактором, который повлиял на ее решение. Об этом она написала в Instagram в ответ на вопрос.

"Я изменилась. Но тогда я так чувствовала. Мы же не камни, мы меняемся. Я стала глубже, спокойнее, точнее к себе. У меня изменился масштаб любви и близости. И вместе с этим меняется взгляд на прошлое. Он был важным мужчиной в моей жизни. Но сегодня я уже другая женщина. А прошлые "мечты" всегда остаются в прошлом вместе с той, какой ты была тогда", — пояснила артистка.

Отношения Димопулос

Димопулос и Кучеренко официально стали супругами в 2015 году. В 2019-м Санта родила дочь Софию, которой сейчас шесть лет. Также певица воспитывает старшего сына Даниэля от предыдущих отношений с телеведущим Андреем Джеджулой — парню уже 17.

Санта с семьей Фото: instagram.com/santadimopulos/

