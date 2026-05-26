Санта Дімопулос у сукні за пів мільйона ефектно відзначила 39-річчя в Дубаї (фото)

Українська співачка гучно відсвяткувала своє 39-річчя на закритій дівочій вечірці в Дубаї. Справжнім фурором вечора став драматичний образ іменинниці в сукні від відомого бренду Schiaparelli, вартість якої сягає майже пів мільйона гривень.

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" відмовилася від масштабного бенкету на користь затишного, але вишуканого формату. Святкування пройшло просто неба у форматі дівочої вечірки, де компанію зірці склали найближчі подруги (серед яких помітили ще одну екссолістку "ВІА Гри" Ольгу Романовську), а також 6-річна донька Софії. Програма вечора була класичною для стильного жіночого відпочинку: вечеря, танці та атмосферна фотосесія.

Санта Дімопулос відсвяткувала 39 років Фото: Instagram

Головною темою для обговорення в соцмережах став total black образ Санти. Вона одягнула ефектну сукню з прозорими елементами від люксового модного дому Schiaparelli. На офіційному сайті бренду її вартість становить 8 100 євро (близько 418 тисяч гривень). Лук доповнили масивні золоті прикраси у формі гілок дерев та сонячного проміння, що відсилали до тематики заходу сонця, а також високі вечірні підбори, які завершили драматичний силует.

