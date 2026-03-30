Співачка Санта Дімопулос бере рублями за послуги: вона може жити в РФ — що про це відомо (фото)
У соцмережах обговорюють діяльність української співачки та колишньої солістки гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос. Користувачі звернули увагу на те, що під час реєстрації на її онлайн-заходи вказується валюта в рублях.
Зокрема, на одному зі сториз в Instagram було видно пропозицію безкоштовної реєстрації на вебінар, де валюта зазначена як "0 руб.". Також інтерфейс сторінки виконаний російською мовою.
Крім того, раніше в інформації про акаунт Санти у Instagram зазначалося, що сторінка "базується в Росії". Наразі ж це поле змінене на "розташування не поширюється".
Водночас варто зазначити, що дані про "локацію акаунта" не завжди відображають фактичне місцезнаходження власника.
Щодо використання рублів, це може бути пов’язано з особливостями платіжних сервісів або налаштуваннями сторінки для певної аудиторії.
Сама Санта Дімопулос публічно не коментувала ці спостереження станом на момент публікації.
