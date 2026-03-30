Співачка Санта Дімопулос бере рублями за послуги: вона може жити в РФ — що про це відомо (фото)

У соцмережах обговорюють діяльність української співачки та колишньої солістки гурту "ВІА Гра" Санти Дімопулос. Користувачі звернули увагу на те, що під час реєстрації на її онлайн-заходи вказується валюта в рублях.

Зокрема, на одному зі сториз в Instagram було видно пропозицію безкоштовної реєстрації на вебінар, де валюта зазначена як "0 руб.". Також інтерфейс сторінки виконаний російською мовою.

Крім того, раніше в інформації про акаунт Санти у Instagram зазначалося, що сторінка "базується в Росії". Наразі ж це поле змінене на "розташування не поширюється".

Розташування акаунту Санти Дімопулос тепер не поширюється

Водночас варто зазначити, що дані про "локацію акаунта" не завжди відображають фактичне місцезнаходження власника.

Щодо використання рублів, це може бути пов’язано з особливостями платіжних сервісів або налаштуваннями сторінки для певної аудиторії.

Сама Санта Дімопулос публічно не коментувала ці спостереження станом на момент публікації.

