Певица Санта Димопулос берет рублями за услуги: она может жить в РФ — что об этом известно (фото)

В соцсетях обсуждают деятельность украинской певицы и бывшей солистки группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. Пользователи обратили внимание на то, что при регистрации на ее онлайн-мероприятия указывается валюта в рублях.

В частности, на одном из сториз в Instagram было видно предложение бесплатной регистрации на вебинар, где валюта указана как "0 руб.". Также интерфейс страницы выполнен на русском языке.

Санта Димопулос продает участие в своих мероприятиях за рубли

Кроме того, ранее в информации об аккаунте Санты в Instagram отмечалось, что страница "базируется в России". Сейчас же это поле изменено на "расположение не распространяется".

Аккаунт Санты Димопулос ранее базировался в России. Расположение аккаунта Санты Димопулос теперь не распространяется.

В то же время стоит отметить, что данные о "локации аккаунта" не всегда отражают фактическое местонахождение владельца.

Относительно использования рублей, это может быть связано с особенностями платежных сервисов или настройками страницы для определенной аудитории.

Сама Санта Димопулос публично не комментировала эти наблюдения по состоянию на момент публикации.

