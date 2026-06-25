23-летнюю блогершу подозревают в убийстве парня в Дубае: ей грозит смертная казнь (фото)

Брук Джордж, 23-летняя британская инфлюенсерша из Грейвзенда, предстала перед судом по обвинению в убийстве в ОАЭ. По версии правозащитной организации Detained in Dubai, девушка защищалась от нападения, однако по законам эмиратов ей может грозить смертная казнь через расстрел.

Инцидент произошел во время второго визита Брук в Дубай. Жертвой оказался 26-летний Уильям Трибби, он также родом из графства Кент. Молодые люди познакомились в Facebook и некоторое время поддерживали отношения онлайн, пишет британский таблоид Daily Mail.

От романтики до трагедии

Первая поездка девушки длилась около недели и, по её словам, прошла хорошо — она описывала её как "лучшее время в жизни". Однако во время второго визита поведение мужчины кардинально изменилось: он стал контролировать каждый шаг Брук, а она обнаружила, что билет ей купили только в одну сторону.

26-летний Уильям Трибби Фото: Facebook

В тот вечер они пошли в бар. После этого, по словам Джордж, пьяный мужчина напал на неё в машине, а затем продолжил избиение уже в квартире. В панике девушка позвонила родным – мать заметила, что один глаз дочери сильно опух.

Відео дня

22 июня девушку арестовали в аэропорту Дубая Фото: Facebook

Пытаясь покинуть ОАЭ, Брук вернулась в квартиру только за паспортом — документом, который мужчина якобы отобрал у неё ранее. Когда она попросила вернуть его, он снова ударил её. Испугавшись за свою жизнь, девушка схватила кухонный нож и нанесла смертельный удар.

Задержание и условия содержания

22 июня её арестовали в аэропорту Дубая, когда она пыталась вылететь на родину. Сейчас она содержится в тюрьме полицейского участка Бур-Дубай.

По данным организации "Detained in Dubai", во время задержания Брук заставили раздеться догола перед охранниками-мужчинами в отсутствие какого-либо женского персонала. У неё не было доступа к адвокату и консульству Великобритании. Показания с неё снимали без юридического сопровождения, а языковой барьер не позволял ей понять суть процессуальных действий.

Позиция правозащитников

Радха Стерлинг, генеральный директор организации "Detained in Dubai", заявила: "Она схватилась за нож после того, как на неё напали и ударили по лицу. Власти обязаны относиться к ней как к жертве домашнего насилия до завершения расследования".

Во время задержания Брук, по всей видимости, заставили раздеться догола перед охранниками-мужчинами Фото: Facebook

Организация требует освобождения Брук под залог, предоставления ей юридической помощи и доступа к консулу. Правозащитники также призывают ОАЭ провести криминалистическую экспертизу всех электронных устройств погибшей, чтобы выяснить, не была ли девушка вовлечена в схему сексуальной эксплуатации.

Стерлинг отметила, что случай с Джордж вписывается в более широкую тенденцию: молодых британок заманивают в Дубай обещаниями роскошной жизни или романтики, а затем подвергают насилию и унижению.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшую жену и троих детей дубайского принца похитила полиция Эмиратов во время ужасающего ночного рейда, утверждает её британский адвокат.

Российскую танцовщицу задержали в Дубае с багажом, содержащим наркотики: она утверждает, что её подставил британский рэпер.

Украинской певице MamaRika (Анастасия Кочетова), которая с 28 февраля застряла с сыном в Дубае на фоне обстрелов со стороны Ирана, пришлось вызвать скорую помощь.