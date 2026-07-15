Велосипед разорвало пополам: известная инфлюенсерша погибла в страшном ДТП во время медового месяца (фото)
Молодая женщина и известная инфлюенсерша в сфере красоты из Баварии скончалась от тяжелых травм через 19 дней после трагической аварии в Доломитовых Альпах, произошедшей 23 июня.
В тот день 30-летняя Лаура Виктория Гертиг спускалась на велосипеде по горной дороге на перевале Селла в приграничном регионе между Трентино и Южным Тиролем. Но на повороте она лоб в лоб столкнулась с мотоциклом, ехавшим во встречном направлении. Сила удара была настолько велика, что её велосипед сломался пополам, пишет Bild.
Стало известно, что за рулем мотоцикла находился Петер Рунггальдье, некогда известный итальянский лыжник. Он завоевал серебро в скоростном спуске на Чемпионате мира 1991 года и титул на Кубке мира в 1995 году.
Он также получил серьезные травмы в результате аварии и был доставлен вертолетом в больницу в Тренто. Лауру Гертиг реанимировали на месте аварии, а затем вертолетом доставили в больницу в Больцано. Врачи боролись за её жизнь более двух недель. 9 июля её перевели в специализированную клинику в Мурнау (Бавария), рядом с её семьёй. Но в воскресенье 30-летняя спортсменка скончалась от тяжёлых травм.
Ужасный несчастный случай произошел во время медового месяца
Эти недели должны были стать лучшими в её жизни. Всего несколько дней назад Лаура вышла замуж в Южном Тироле. Она и её муж Тильман планировали провести медовый месяц в горах, которые она так любила.
На своём канале в Instagram инфлюенсерша регулярно делилась с подписчиками фотографиями горных походов и приключений на природе. Её последний пост — фотографии свадьбы её мечты на фоне живописных Альп — были опубликованы всего за два дня до трагедии.
Как сообщается, спортсмен сотрудничает с полицией. Прокуратура в Тренто в настоящее время расследует обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, что Брук Джордж, 23-летняя британская инфлюенсерша из Грейвзенда, предстала перед судом по обвинению в убийстве в ОАЭ. По версии правозащитной организации Detained in Dubai, девушка защищалась от нападения, однако по законам эмиратов ей может грозить смертная казнь через расстрел.
Кроме того, известная фитнес-инфлюенсерша Эдда Пиц оказалась в центре скандала. Сотрудник Lufthansa не разрешил ей пройти на борт из-за якобы слишком откровенного образа.