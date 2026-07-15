Велосипед разорвало пополам: известная инфлюенсерша погибла в страшном ДТП во время медового месяца (фото)

Молодая женщина и известная инфлюенсерша в сфере красоты из Баварии скончалась от тяжелых травм через 19 дней после трагической аварии в Доломитовых Альпах, произошедшей 23 июня.

В тот день 30-летняя Лаура Виктория Гертиг спускалась на велосипеде по горной дороге на перевале Селла в приграничном регионе между Трентино и Южным Тиролем. Но на повороте она лоб в лоб столкнулась с мотоциклом, ехавшим во встречном направлении. Сила удара была настолько велика, что её велосипед сломался пополам, пишет Bild.

После ДТП в Альпах скончалась известная инфлюенсерша Фото: Скриншот

Стало известно, что за рулем мотоцикла находился Петер Рунггальдье, некогда известный итальянский лыжник. Он завоевал серебро в скоростном спуске на Чемпионате мира 1991 года и титул на Кубке мира в 1995 году.

Петер Рунггальдье Фото: Скриншот

Он также получил серьезные травмы в результате аварии и был доставлен вертолетом в больницу в Тренто. Лауру Гертиг реанимировали на месте аварии, а затем вертолетом доставили в больницу в Больцано. Врачи боролись за её жизнь более двух недель. 9 июля её перевели в специализированную клинику в Мурнау (Бавария), рядом с её семьёй. Но в воскресенье 30-летняя спортсменка скончалась от тяжёлых травм.

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Ужасный несчастный случай произошел во время медового месяца

Эти недели должны были стать лучшими в её жизни. Всего несколько дней назад Лаура вышла замуж в Южном Тироле. Она и её муж Тильман планировали провести медовый месяц в горах, которые она так любила.

Лаура Виктория Гертиг в день своей свадьбы Фото: Фото взяты из открытых источников

На своём канале в Instagram инфлюенсерша регулярно делилась с подписчиками фотографиями горных походов и приключений на природе. Её последний пост — фотографии свадьбы её мечты на фоне живописных Альп — были опубликованы всего за два дня до трагедии.

Как сообщается, спортсмен сотрудничает с полицией. Прокуратура в Тренто в настоящее время расследует обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что Брук Джордж, 23-летняя британская инфлюенсерша из Грейвзенда, предстала перед судом по обвинению в убийстве в ОАЭ. По версии правозащитной организации Detained in Dubai, девушка защищалась от нападения, однако по законам эмиратов ей может грозить смертная казнь через расстрел.

Кроме того, известная фитнес-инфлюенсерша Эдда Пиц оказалась в центре скандала. Сотрудник Lufthansa не разрешил ей пройти на борт из-за якобы слишком откровенного образа.