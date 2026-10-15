Porsche готує бензинову заміну Macan: прототип помітили на тестах (фото)

Porsche розробляє новий компактний кросовер із бензиновими двигунами, який доповнить електричний Macan. Прототип майбутньої моделі помітили на трасі Нюрбургринг під кузовом модифікованого Audi Q5. Прем’єра запланована на 2028 рік.

Про це пише видання Jalopnik.

Новий кросовер поки перебуває на ранньому етапі розробки. Porsche лише нещодавно офіційно підтвердила підготовку моделі до серійного виробництва. За попередніми даними, автомобіль може отримати назву Octan, однак виробник її ще не підтвердив.

Для новинки використають платформу Premium Platform Combustion (PPC), яку також застосовують у сучасних моделях Audi Q5 та A5. Такий підхід продовжує традицію співпраці брендів: перше покоління Porsche Macan також мало спільну платформу з Audi Q5.

На випробуваннях помітили прототип із переробленою передньою частиною та великими повітрозабірниками в бампері. За ними розташовані радіатори, що може свідчити про потребу в ефективному охолодженні силової установки. Колісні арки додатково розширили за допомогою накладок, а на днищі встановили спеціальні елементи для перевірки аеродинаміки.

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Porsche Gas-Powered Macan Фото: Baldauf / Jalopnik

Ще одна помітна деталь — чотири вихлопні труби, запозичені в попереднього покоління Macan. Це може вказувати на використання двигуна V6, хоча остаточних технічних характеристик поки немає.

Porsche підтвердила, що новий кросовер пропонуватимуть із чотирициліндровими двигунами та V6. Також у лінійці буде щонайменше одна версія з підзаряджуваною гібридною установкою. Імовірно, її отримають у потужній модифікації Turbo, але компанія поки не розкрила подробиць.

Новинка продаватиметься паралельно з електричним Macan. Виробництво має розпочатися у 2028 році, а в 2029-му Porsche очікує помітного внеску моделі в обсяги продажів і прибутковість.

Porsche Gas-Powered Macan Фото: Baldauf / Jalopnik

Рішення повернутися до розробки бензинового кросовера пов’язане зі змінами на автомобільному ринку. Спочатку електричний Macan планували як єдиного наступника моделі з двигуном внутрішнього згоряння, але тепер Porsche готує автомобіль із традиційними силовими установками для покупців, які не готові переходити на електромобілі.

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