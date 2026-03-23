Німецька якість: Porsche 911 проїхав понад 360 000 км за 9 років без несправностей (фото)
Купе Porsche 911 2017 року продемонструвало непогану витривалість. Спорткар без проблем проїхав 360 тис. км і його продовжують активно експлуатувати.
Американець Джефф Роудс обрав Porsche 911 Carrera в якості авто для мандрів. Спорткар не підводить його, повідомляє сайт Motor.es.
Джефф Роудс любить мандрувати на автомобілі територією США із наметом на даху. Porsche 911 Carrera експлуатували як влітку, так і взимку, а його пробіг сягнув 362 тис. км.
Приміром, у 2025 році американець придумав для себе челендж – відвідати 51 різний національний парк у США за 50 днів. У подорож він вирушив саме на Porsche 911 і подолав 40 000 км, проїхавши через 48 штатів.
Джефф Роудс розповів, що спорткар надійний і його 3,0-літрова турбошістка на 370 сил не створює проблем. Навіть витрата пального помірна.
Як не дивно, основні витрати – не на запчастини чи розхідники, а на шини. Porsche 911 стирає їх доволі активно: передні покришки доводиться міняти приблизно кожні 40 000 км, а от задні – раз на 13-14 тис. км.
Гума в Porsche 911 Carrera 20-дюймова, тому, пара шин коштує понад 1000 доларів. За останній час американський мандрівник потратив 7000 доларів тільки на покришки.
